Guardiola's plan verandert niet ondanks Man City's problemen

De Engelse kampioen is op een achterstand van veertien punten ten opzichte van Liverpool geraakt na de thuisnederlaag tegen Manchester United.

Pep Guardiola wist voor de derby van zaterdag al dat dit seizoen beter presteert tegen grotere tegenstanders dan de kleinere teams.

Hij wist ook hoe de lokale rivaal zou gaan spelen in het Etihad Stadium: met een solide, georganiseerde defensie en snelheid in de counteraanval.

Toch weigerde de manager van zijn speelstijl te veranderen en in de eerste dertig minuten ging het volledig mis.

De snelheid en precisie van United's aanvalstrio Marcus Rashford, Daniel James en Anthony Martial brak keer op keer door de verdediging van City heen.

Ole Gunnar Solskjaer geloofde dat zijn ploeg een voorsprong van wel meer dan twee goals had kunnen pakken en hij had gelijk. James en Rashford lieten allebei grote kansen onbenut.

Door de 1-2 eindstand staat City nu veertien punten achter koploper en dus lijkt de titelrace nu al voorbij.

Guardiola heeft als coach of manager nog nooit zó vroeg in het seizoen in zo'n situatie gezeten.

Wel heeft hij eerder te maken gekregen met twijfels en vragen over zijn tactiek. Waarom werd de defensie van City continu blootgesteld aan de snelle counters van United en waarom veranderde hij zijn risicovolle aanpak niet om zijn achterste linie te versterken?

In Guardiola's eerste seizoen in Manchester kreeg hij telkens te horen dat zijn aanvalsstrategie in Engeland niet zou gaan werken en dat hij het anders moest doen. Zijn reactie was om zich aan het plan te houden, met als gevolg twee landstitels op rij.

Nu, na negen duels zonder clean sheet, hoort de Spanjaard opnieuw vragen over de openheid van zijn elftal en de critici zullen opnieuw hetzelfde antwoord krijgen.

"Ik houd van mijn team en van de manier waarop ze speelden", zei Guardiola zaterdag na afloop. "We incasseerden meer tegengoals dan normaal, maar dat is de laatste jaren tegen United wel vaker gebeurd."

"We wisten dat ze met James, Martial en Rashford veel snelheid hebben. Soms is het onmogelijk om dat onder controle te houden, omdat dat heel lastig is nadat je de bal verliest."

"Over het algemeen hebben we gespeeld zoals we graag spelen. We kwamen vaak in en rond de zestien. Helaas konden we niet meer kansen afronden, maar ik zie mijn team wel graag op deze manier spelen."

Guardiola's antwoord na de nederlaag van zaterdag zal zijn om meer van hetzelfde te doen, maar dan beter. Er zullen wat kleine tactische aanpassingen komen, net zoals in de afgelopen seizoenen onder zijn leiding. Maar hij gelooft nog steeds dat City het tij kan keren door zich gewoon weer in vorm te spelen.

De selectie komt qua spelniveau en resultaten niet in de buurt van de ongelooflijke prestaties in de vorige twee jaar en Guardiola denkt dat dat komt door de intensiteit van het winnen van twee titels op rij.

Bovendien heeft de club met belangrijke blessures te maken gekregen. Aymeric Laporte en Leroy Sané misten tot nu toe het grootste deel van deze jaargang, terwijl Benjamin Mendy nog niet op zijn oude niveau is na twee seizoenen vol blessureleed.

Ook op individueel niveau hebben sommige spelers een stapje teruggedaan. Bernardo Silva, David Silva en Riyad Mahrez zijn qua creativiteit niet iedere week op hun best en John Stones, Nicolás Otamendi en Rodri kunnen hun tegenstanders onvoldoende afstoppen.

Ondanks de problemen lijkt Guardiola niet van plan om binnenkort zijn tactiek aan te passen. Hij verklaarde dat de titelrace haast irrelevant is voor hoe zijn team de wedstrijden benadert.

"Of we nou vijf punten achter zouden staan, tien, veertien of twintig, we zullen toch door moeten", legde de Catalaan uit.

"Ik heb de afgelopen weken al vaker gezegd dat we moeten doorgaan. Als het niet lukt, proberen we het volgend seizoen opnieuw."

Guardiola wil maar op één manier voetballen en daar gaat nu geen verandering in komen.