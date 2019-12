Guardiola's opstelling schaadt Man City's creativiteit - Tactische lessen van dit Premier League-weekend

De Engelse kampioen had het opnieuw moeilijk en enkele tactische beslissingen van de manager trokken de aandacht.

Is de tactiek van Pep Guardiola nadelig voor , nu de ploeg na alweer een teleurstellend resultaat elf punten achter staat?

verbetert langzaam maar zeker onder José Mourinho, maar op het middenveld heeft men nog steeds te weinig controle. Freddie Ljungberg maakte ondertussen in zijn eerste wedstrijd als interim-manager bij een aantal vreemde keuzes.

Goal zet uiteen hoe de belangrijkste beslissingen van de coaches dit weekend van invloed waren op de resultaten...

1) Guardiola's gebruik van vleugelverdedigers oorzaak van gebrek aan creativiteit

Steve Bruce's 5-4-1, met vleugelspelers Miguel Almirón en Allan Saint-Maximin meer als centrale middenvelders, is zeer moeilijk te bespelen. Het was een belangrijke strategie in de 2-2 remise tegen Manchester City op St. James' Park.

De bezoekers moesten de bal snel door het centrum zien te bewegen of zo snel mogelijk de flanken opzoeken om de defensieve spelers van uit hun posities te krijgen.

In plaats daarvan oogde Guardiola's elftal nogal flets. Kevin De Bruyne bleef frustreren door naar rechts te trekken, ook al ontstonden de beste momenten als de Belg in het centrum op zoek was naar één-tweetjes. City bleef maar voorzetten in de zestien gooien en grote delen van de wedstrijd legen de spelers losgekoppeld van elkaar.

Los van enkele goede combinaties tussen Raheem Sterling en David Silva oogden de manschappen van Guardiola vaak geïsoleerd.

Dat heeft deels te maken met vertrouwen, maar ook met de manier waarop de Spaanse manager zijn vleugelverdedigers wil inzetten.

Op rechts was Kyle Walke de hele wedstrijd een soort centrale middenvelder naast Ilkay Gündogan, om gevaarlijke counters te stoppen. Daardoor was de eenzame Riyad Mahrez eenvoudig af te stoppen door de linkshalf van Newcastle. Het voordeel van een vijfmansdefensie is dat een linkermiddenvelder, met nog een verdediger in zijn rug, erg kort erop kan zitten. Op links speelde Benjamin Mendy voornamelijk korte en risicoloze passes en ging hij zelden over Sterling heen.

Mendy had slechts negen balcontacten in een aanvallende positie. Walker zelfs maar vier. Zonder aanvallende runs op de flanken om de verdediging van Newcastle uit te rekken, en zonder De Bruyne die centraal het tempo hoog hield, konden The Magpies makkelijk de ruimtes klein houden.

2) Tottenham heeft meer controle op middenveld nodig

José Mourinho's begin bij Tottenham Hotspur staat in het teken van het herontdekken van oude speelwijzes van Mauricio Pochettino en het creëren van nieuwe. Dit weekend was het de terugkeer van Toby Alderweireld's lange ballen die opviel.

Dele Alli, die net als eerder voorbij Harry Kane de diepte zocht, profiteerde twee keer en hielp de Spurs aan een 2-0 voorsprong.

Los daarvan was de thuisploeg alleen in de counteraanval echt gevaarlijk met Heung-Min Son, Alli en Kane die netjes combineerden terwijl naar voren ging om een goal te maken.

Tottenham's derde goal was precies zo'n flitsende tegenaanval die de fans de komende jaren onder Mourinho vaker kunnen verwachten. Maar verder zal weinig van deze wedstrijd echt bijblijven.

Mourinho koos opnieuw voor een 3-2-5-formatie in balbezit, al verving Moussa Sissoko dit keer Lucas Moura rechts in de centrale aanvallende positie.

Dat werkte niet echt lekker, deels omdat Sissoko daarvoor de discipline mist. Hij slingerde wat rond in het veld, maakte soms de rechterflank leeg en dus hadden de Spurs minder afspeelmogelijkheden. Bovendien ontbrak het bij Sissoko, net als bij een aantal teamgenoten, aan de nodige technische vaardigheden.

De Londenaren sjokten onhandig met Eric Dier, Sissoko en Tanguy Nbomélé over het veld en ze konden de bal niet lang in bezit houden om het ritme van de wedstrijd te bepalen.

Bournemouth kreeg veel te veel kansen om te counteren, want het veld werd behoorlijk uitgerekt.

Mourinho moet Christian Eriksen maar gaan inzetten.

3) Leicester wint dankzij ongewone systeemwijziging van Rodgers

Toen Kelechi Iheanacho in de 62ste minuut Ayoze Perez kwam vervangen, leek Brendan Rodgers in dezelfde linie een wissel toe te passen. Maar in plaats daarvan zette hij de Nigeriaan voorin naast Jamie Vardy en ontstond een scheve 4-3-1-2, met Harvey Barnes op de linkervleugel en niemand op rechts.

hield tot dat moment stand door een sterk blok neer te zetten, maar de gasten waren meteen in de war door Leicester's plotselingen directe aanpak. In het laatste halfuur speelden The Foxes 27 keer de lange bal, waarmee ze bijna het aantal van de eerste zestig minuten (36) evenaarden.

De omschakeling naar twee aanvallers maakte de driemansdefensie van Everton onrustig. En nog belangrijker: Leicester had nu vier spelers in een aanvallend vierkant, want Youri Tielemans en James Maddison bleven als twee nummers 10 achter de aanvaller spelen. Daardoor kon Leicester de tegenstander onder druk zetten.

Het resulteerde in de gelijkmaker van Vardy en Marco Silva liet Morgan Schneiderlin invallen om het middenveld van The Toffees te versterken. Maar dat was te laat en de winnende goal van Iheanacho leek onvermijdelijk.

4) De vreemde basiself van Ljungberg bij Arsenal

Freddie Ljungberg was duidelijk schuldig aan het opstellen van Shkodran Mustafi, die zondag tegen Norwich City geen idee leek te hebben wat hij aan het doen was. Dat was echter niet de enige fout van de Zweed. Een onbegrijpelijke teamselectie, passief verdedigen in de omschakeling en vreemde wissels; dit is de nieuwe manager, dezelfde als de vorige.

De counteraanvallen van Norwich waren gevaarlijk dankzij Ljungberg's zeer aanvallende 4-2-1-3 waarin men hoge pressie wilde spelen. Joe Willock schoof door en speelde als een vierde aanvallende speler met Mesut Özil, die uit zijn sterkste positie op links stond, en de twee spitsen. Daardoor moesten Granit Xhaka en Matteo Guendouzi wel erg veel ruimte dekken als Norwich onder de druk uit kon komen.

En die druk ontwijken was best makkelijk. Niet zo verrassend, gezien de tactische verwarring en de gedecomprimeerde vorm onder Unai Emery. Ljungberg weet dat echter en dus had hij niet zo'n risicovolle tactiek moeten hanteren.

Hij had ook zijn vleugelverdedigers de opdracht gegeven om de aanval te zoeken. Dat maakte het voor The Gunners nog lastiger om te schakelen van aanval naar verdediging. De goals van Norwich ontstonden nadat Calum Chambers uit positie stond, wat de hele wedstrijd herhaaldelijk gebeurde. Een bewijs dat Chambers een centrumverdediger is en geen rechtsback.

Arsenal zette te veel passieve spelers in en Ljungberg probeerde zijn elftal te snel weer op volle toeren te laten spelen.

5) West Ham countert met succes nadat Lampard te veel spelers rouleert

Onder leiding van Manuel Pellegrini is het alleen gelukt om goed te presteren als de tegenstander hen aanmoedigde om terug te zakken en op een counter te loeren, zoals tijdens de 2-0 zege op eerder dit seizoen.

Aangezien het moeilijk vindt om snelle counters te verdedigen, was het een grote verrassing dat Frank Lampard juist deze wedstrijd ervoor koos om N'Golo Kanté rust te geven.

The Blues konden niet vloeiend spelen zonder een Willian die door de linies kan breken en voorin werd Olivier Giroud te weinig in stelling gebracht.

De thuisploeg zocht z'n heil uiteindelijk in doelloze voorzetten richting de centrumspits en alleen beide vleugelverdedigers vonden genoeg ruimte tegen de goed georganiseerde defensie van The Hammers. Chelsea probeerde het met 39 voorzetten, wat veel hoger is dan het gemiddelde van dit seizoen (18,7 per wedstrijd).

Maar het weglaten van Kanté was wel Lampard's grootste fout. De enige treffer van het duel ontstond toen Felipe Anderson belachelijk veel ruimte op het middenveld kreeg en afspeelde op Aaron Cresswell, die naar binnen trok en afrondde.

Anderson had zoveel ruimte, omdat Jorginho de situatie verkeerd inschatte en uit positie kwam te staan. Kanté zou die fout waarschijnlijk niet hebben gemaakt.