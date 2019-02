Guardiola: "Zijn naam is de eerste die ik op het wedstrijdformulier zet"

Waar Bernardo Silva vorig seizoen geregeld op de reservebank moest plaatsnemen, is hij deze jaargang over het algemeen basisspeler bij Manchester City.

Josep Guardiola laat zich op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Everton lovend uit over de Portugese buitenspeler. De Spanjaard geeft te kennen dat hij dit seizoen niet om Silva heen kan. "Het is voor mij nu onmogelijk om Bernardo te passeren. Op dit moment is zijn naam de eerste die ik op het wedstrijdformulier zet. Ik weet niet waar hij dit seizoen mee bezig is. Of hij nu centraal of aan de buitenkant speelt, hij speelt iedere wedstrijd perfect: zijn beslissingen, zijn vechtlust, zijn defensieve werk, hoe hij de aanvallende bewegingen leest en hoe hij de wedstrijd beleeft. De andere spelers moeten concurreren met Bernardo."



"De eerste boodschap die ik voor mijn spelers heb, is: win de wedstrijd. Daarnaast is het belangrijk dat we veel scoren en weinig doelpunten tegen krijgen, omdat je de Premier League zou kunnen winnen op doelsaldo. Ik weet zeker dat de titelrace in de laatste twee competitiewedstrijden pas beslist zal worden", vervolgt de Spanjaard, voor wiens ploeg er lastige weken op het programma staan. Na het competitieduel met Everton wachten in februari ontmoetingen met Chelsea, Newport County (FA Cup), Schalke 04 (Champions League), opnieuw Chelsea (finale EFL Cup) en West Ham United.



"Toen ik hier kwam, had iedereen het over december. Na boxing day wordt het weer rustiger, zo vertelde men. Maar als ik het speelschema voor februari zie, is dat veel zwaarder. In maart veranderen er wat dingen: de dagen worden langer, je kan in betere omstandigheden trainen, de zon gaat schijnen, je kan buiten koffie drinken. Dat is een hele andere situatie en als je dan ook nog eens op alle fronten actief bent, ga je je realiseren dat er iets heel bijzonders kan gebeuren. Zover zijn we nog niet, want op dit moment zitten we nog in een fase waarin iedere wedstrijd een finale is", concludeert Guardiola.