Guardiola ziet monsterzege Manchester City als 'een teken van respect'

Manchester City liet woensdag in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Carabao Cup geen spaan heel van Burton Albion (9-0).

De ploeg van Josep Guardiola was oppermachtig en stond bij de rust al op een 4-0 voorsprong, een marge die na de thee flink werd uitgebreid. De Spaanse manager geeft na afloop aan dat gas terugnemen geen optie was.

De monsterzege van the Citizens was de grootste overwinning ooit in de halve finale van het bekertoernooi en de grootste in de Carabao Cup sinds het treffen tussen Liverpool en Fulham in 1986 (10-0). "Als je op een bepaald moment gas terugneemt en niet meer aanvalt, dan toon je geen respect voor de tegenstander en voor de competitie", aldus de manager, geciteerd door diverse Engelse media.



"In de rust hebben we het daarover gehad. We moesten simpel blijven spelen en proberen om meer doelpunten te maken. Het verschil tussen clubs uit de Premier League en de League One zit niet alleen in de kwaliteit van de spelers, maar ook in het ritme waarin wordt gespeeld. Als je dat negentig minuten volhoudt, gaat zo'n tegenstander vanzelf ten onder."



Nigel Clough, manager van Burton Albion, was blij dat zijn ploeg dubbele cijfers kon voorkomen. "Het publiek riep: '10, 10, 10'. Gelukkig konden we dat voorkomen. Het is niet fijn om met zulke cijfers te verliezen, maar we hadden dit wel verwacht", besluit de trainer. De tweede wedstrijd tussen Manchester City en Burton Albion staat gepland op woensdag 23 januari.