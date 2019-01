Guardiola wil lering trekken uit mislopen De Jong: "We moeten sneller zijn"

Manchester City was lang in de race om de handtekening van Frenkie de Jong, maar de Ajax-middenvelder koos deze week voor een deal met Barcelona.

De Catalanen tellen maximaal 86 miljoen euro neer voor de 21-jarige middenvelder. Josep Guardiola heeft in de Engelse media gereageerd op het mislopen van De Jong en noemt het 'onmogelijk' om op de transfermarkt de strijd aan te gaan met clubs als Barcelona en Real Madrid.

De Jong gaf eerder deze week nog aan dat hij een gesprek had gehad met Guardiola, maar dat hij toch voor Barcelona koos. De Spaanse trainer heeft geen probleem met de keuze van de Oranje-international voor Barça, maar baalt stevig van de enorme transfersommen en salarissen die vandaag de dag worden uitgedeeld. Guardiola meent dat het voor de regerend kampioen van Engeland 'bijna onmogelijk' is om de beste spelers ter wereld voor een redelijke prijs aan te trekken.

The Citizens voeren een beleid waarbij er niet meer wordt betaald voor spelers waarvan zij denken dat het een eerlijke prijs is . Kevin De Bruyne is met 76 miljoen euro de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, terwijl andere Europese topclubs hun hand er niet voor omdraaien om meer dan honderd miljoen euro voor spelers op tafel te leggen.



Guardiola is van mening dat Manchester City zich zal moeten gaan richten op jongere spelers en niet meer op gevestigde namen. De club is immers niet bereid mee te gaan in de torenhoge bedragen die hun concurrenten wel betalen. "De transfermarkt en salarissen schieten omhoog", aldus Guardiola in de Engelse media.

"Na Neymar bij PSG is alles gestegen naar ongekende hoogte. Mede daarom hebben wij zoveel moeten uitgeven om ons team te veranderen. We zullen sneller en slimmer moeten zijn om spelers te kopen. We moeten ons aanpassen. Het is moeilijk om topspelers voor een goede prijs te kopen. Dat is bijna onmogelijk. Misschien moeten we onze talenten wat meer vertrouwen en hen helpen te ontwikkelen."





"Ik heb het al vaker gezegd, maar het is onmogelijk om te concurreren met Barcelona en Real Madrid", vervolgt Guardiola. "Spelers moeten hun eigen beslissing nemen. Als ze niet naar ons willen komen, dan betekent het dat ze ergens anders naar toe willen. Maar er zijn genoeg opties en we gaan proberen ons te versterken als we denken dat we op een bepaalde positie iemand nodig hebben."



Guardiola vindt dat Manchester City niet mee moet gaan in de prijzenoorlog op de transfermarkt. "City heeft de balans in de kleedkamer altijd goed weten te houden. De realiteit is echter dat er niet slechts een of twee clubs zijn die enorme salarissen betalen. Er zijn er heel veel. Eerst waren het volgens de geruchten alleen PSG en Manchester City, maar die tijd is voorbij", aldus de oefenmeester.

"Iedereen kan hoge transfersommen en salarissen betalen. Het is niet alleen Engeland, maar ook Italië, Spanje en Frankrijk. Regelmatig kunnen we daar de concurrentie niet mee aan gaan. Daarom moeten we sneller zijn", besluit de trainer van Manchester City.