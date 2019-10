Guardiola wijst toekomstige trainer Barcelona aan: "Gaat zeker gebeuren"

Xavi was jarenlang een toonaangevende speler op het middenveld van Barcelona.

Het zou Josep Guardiola niet verbazen als de voormalige controleur als trainer terugkeert in het Camp Nou. De huidige manager van , die in enige jaren samenwerkte met Xavi, is er zelfs van overtuigd dat zijn landgenoot ooit aan het roer komt te staan bij de Catalaanse grootmacht.

"Vroeg of laat zal dat gebeuren", vertelt Guardiola in een interview met Catalunya Radio . "Hij is nog steeds erg jong (39 jaar, red.), maar het gaat zeker een keer gebeuren. Xavi heeft kijk op het spelletje en is daarnaast gepassioneerd en ontzettend toegewijd. Tevens is hij erg dapper en legt hij dingen op een heldere manier uit."

Xavi speelde na zijn vertrek bij Barcelona enkele jaren voor Al-Sadd, de club die de voormalige middenvelder nu als trainer dient.

Guardiola had als trainer veel succes bij Barcelona, al weet de keuzeheer van the Citizens nog goed dat hij destijds keihard moest werken om de glorieperiode in gang te brengen. "Ik had een geweldige tijd bij Barcelona. Tussen de wedstrijden door was er niet veel tijd om te genieten, maar ik zag wel dat de veranderingen aansloegen tijdens het opbouwproces van het elftal. Toen ging het ook opeens lopen. Ik zag dat er chemie was tussen de spelers en dat ze respect hadden voor het shirt van Barcelona."

Onder leiding van Guardiola veroverde Barcelona onder meer tweemaal de . In 2012 liet hij de Spaanse topclub achter zich, om zich een jaar later aan te sluiten bij . Na drie seizoenen bij der Rekordmeister stapte Guardiola over naar Manchester City, dat onder zijn aanvoering in de afgelopen twee seizoenen de Engelse landstitel in de wacht sleepte. Zijn verbintenis in het Etihad Stadium loopt nog bijna twee jaar door.