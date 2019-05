Guardiola wijst beste ploegen aan: "Daar krijg ik echt een wow-gevoel van"

Manchester City neemt bij winst op Leicester City maandagavond de koppositie weer over van Liverpool, dat al won van Newcastle United (2-3).

Hoe de titelstrijd in de Premier League ook afloopt, Josep Guardiola heeft sowieso enorm veel respect voor het huidige en plaatst de concurrent zonder nadenken naast een uiterst succesvol -elftal van enkele jaren geleden.

"Om maar liefst 92 punten te hebben nadat we vorig seizoen op 100 punten eindigden, dat geeft mij enorm veel bevrediging. Ik heb in mijn loopbaan als manager al tegen een hoop geweldige elftallen gespeeld. Van twee ploegen krijg ik echt een 'wow-gevoel'", verklapt Guardiola op een persmoment. "Het Barcelona van Luis Enrique met Neymar, Lionel Messi en Luis Suárez in de voorhoede en het andere team is Liverpool. Dat zijn de beste ploegen die ik in mijn leven ben tegengekomen. En juist daarom zou een kampioenschap mijn grootste prestatie als trainer zijn."



stond enkele maanden geleden nog zeven punten achter Liverpool en leek prolongatie van de landstitel te kunnen vergeten. Met nog twee duels te spelen heeft de formatie van Guardiola de beste papieren in de titelrace, al zijn de verschillen miniem. Elke misstap kan fataal zijn. "Ik had niet verwacht dat we het niveau van vorig jaar zouden kunnen evenaren. Na zo’n topprestatie wordt het meestal een stukje minder, dat zie je vaker bij succesvolle teams."



Voor the Citizens wacht na de wedstrijd tegen nog een uitduel met (12 mei). Liverpool krijgt diezelfde dag bezoek van . The Reds komen ook midweeks in actie. Barcelona won vorige week woensdag de eerste ontmoeting in de halve finale van de (3-0) en wil dinsdagavond het karwei afmaken.