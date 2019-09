Guardiola vol lof: "Dat heeft hem laten geloven hoe goed hij kan zijn"

Met drie doelpunten en zes assists in negen officiële wedstrijden is Riyad Mahrez goed aan het seizoen begonnen bij Manchester City.

Josep Guardiola, manager van the Citizens , merkt dat er iets veranderd is in de mindset van de Algerijnse vleugelaanvaller. De Spaanse oefenmeester denkt dat dit te maken heeft met de succesvol verlopen Afrika Cup, die Mahrez afgelopen zomer met Algerije wist te winnen.

"Ik denk dat de Afrika Cup hem heeft laten geloven hoe goed hij kan zijn. Hij weet het, maar ik denk dat het helpt om een dergelijke prijs met je land te winnen. Dat was zo belangrijk voor hem. Hij is teruggekomen met een ongelofelijke mentaliteit. Het is positief, dat zie je aan zijn manier van spelen. Je hebt het gevoel dat als hij aan de bal komt in de buurt van het strafschopgebied, er altijd iets kan gaan gebeuren", zo tekent de Daily Mirror op uit de mond van Guardiola.

"Hij heeft iets speciaals en kan de toeschouwers een goed gevoel geven. Dit seizoen speelt hij tot dusver buitengewoon goed", gaat de Spaanse oefenmeester verder.

Mahrez was afgelopen zaterdag in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen goed voor een doelpunt. "Hij levert ook verdedigend zijn werk. Het stond al vast dat hij een buitengewone speler is, want je wordt niet voor niets gekozen tot beste speler van de Premier League."

"Ik ben blij voor hem, omdat hij een ongelofelijk niveau weet te halen", besluit Guardiola zijn verhaal. Mahrez werd door in de zomer van 2018 voor bijna zeventig miljoen euro overgenomen van . Sinds zijn komst naar the Citizens was de 28-jarige vleugelaanvaller goed voor 15 doelpunten en 18 assists in 53 officiële wedstrijden.