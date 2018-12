Guardiola: "Voetballers zijn ook maar gewoon mensen"

Gabriel Jesus was zaterdag eindelijk weer eens trefzeker voor Manchester City. Volgens Pep Guardiola speelde hij goed, omdat zijn familie erbij was.

Jesus, die twee keer scoorde tegen Everton, tilde zijn seizoenstotaal naar zeven goals. "Ik wilde graag weten wanneer zijn familie kwam. Afgelopen week zei iedereen dat hij niet in vorm was, maar zijn familie is de ochtend voor de wedstrijd gearriveerd en daardoor heeft hij twee keer weten te scoren. Nee serieus, het is voor hem beter zo. Hij is hier alleen als jonge speler, heeft geen vriendin of is niet getrouwd. Dan is het heel belangrijk om je familie bij je te hebben, dat gaat hem enorm helpen", tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Guardiola.



"Hij zet zich altijd voor 100 procent in. Maar ik heb hem nu ook voor het eerst Engels horen praten in de media. Dat is enorm cool", gaat de Spaanse oefenmeester verder. "Ik probeer ervoor te zorgen dat alle spelers Engels leren, want ik heb het gevoel dat ze me anders niet kunnen begrijpen als ik Engels spreek. Dat is enorm belangrijk. We mogen niet vergeten dat voetballers ook mensen zijn. Sommigen verkeren in slechte vorm, door persoonlijke problemen."



"Een scheiding, problemen thuis of met ouders: het kan allemaal enorm veel invloed hebben op het veld, meer dan mensen zich kunnen voorstellen. Daarom heeft Gabriel Jesus het gevoel dat hij beter en rustiger is als zijn familie in de buurt is. Ik kan persoonlijk ook niet zonder mijn familie, bijvoorbeeld", besluit Guardiola. Manchester City won afgelopen weekeinde met 3-1 van Everton en neemt het dinsdagavond in de EFL Cup op tegen Leicester City.