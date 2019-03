Guardiola verwacht De Bruyne en Mendy spoedig terug na interlandbreak

De twee kampen dit seizoen met diverse blessures, maar hun trainer verwacht het duo terug als de cruciale fase van het seizoen aanbreekt.

Pep Guardiola denkt dat zowel Kevin De Bruyne als Benjamin Mendy na de interlandbreak weer volledig inzetbaar zijn voor . De Belg kwam dit seizoen pas tot veertien optredens en de Franse back zelfs nog minder met slechts acht competitiewedstrijden.

De Bruyne krijgt steeds terugvallen en de blessure die Mendy in november opliep zou twee maanden vergen, maar zijn terugkeer op 23 januari bleek veel te vroeg te komen. Sindsdien heeft hij geen minuut meer gespeeld. De wereldkampioen heeft zodoende niet de invloed op het seizoen die Guardiola voor ogen had.

Sinds zijn transfer in 2017 van Monaco naar de Engelse kampioen heeft hij slechts achttien wedstrijden gespeeld. Een stevige knieblessure zette meteen een streep door zijn eerste seizoen en ook dit seizoen is het weer raak met het gewricht. Toch heeft Guardiola hoop dat het begin april goed moet komen met de Fransman, terwijl er ook voor De Bruyne goed nieuws is.

"Nu voelt hij zich nog niet honderd procent., maar de dokters en Kevin hebben me gezegd dat hij er na de interlandbreak klaar voor moet zijn", aldus Guardiola tijdens een persgesprek. "Voor zijn laatste blessure haalde hij een hoog niveau en Kevin weet dat hij nu wedstrijden nodig heeft. Het belangrijkste is dat hij straks weer terug is en Mendy is er dan hopelijk ook weer bij."