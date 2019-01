'Guardiola stuurt leden van technische staf op dronecursus'

Josep Guardiola eist niet alleen het maximale van zichzelf en zijn spelers, maar ook van de overige leden van zijn technische staf.

The Sun meldt dat de Spanjaard zijn collega’s van Manchester City heeft gevraagd om lessen te volgen bij gebrevetteerde dronepiloten. Drones zijn volgens Guardiola waardevol bij het analyseren van spelers en spelsituaties.

"Het helpt om de voetballers de formaties duidelijk te maken, om te laten zien waar op bepaalde momenten de ruimten ontstaan op een veld", zegt een ingewijde tegen de boulevardkrant. Een cursus kost meer dan duizend pond, maar Manchester City zal deze kosten voor zijn rekening nemen.



Guardiola heeft bij Manchester City al meerdere keren gebruik gemaakt van drones, maar is daarmee niet uniek. Zo heeft de trainer van de Onder-14 van Charlton Athletic, David Powderly, zelfs een door de UEFA erkend dronebrevet behaald en geeft hij met zijn bedrijfje DPY Productions dronelessen.



"Het beperkt je als je alleen vanaf een stelling of vanaf de zijkant van het veld kan filmen. Als je een drone gebruikt, kun je de spelers vanaf vogelperspectief filmen en over specifieke spelers en gebieden op het veld zweven", vertelde Powderly eens in een interview met The Sun . Ook clubs als Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea en Atlético Madrid experimenteerden reeds met het gebruik van drones.