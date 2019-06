Guardiola steunt bekritiseerde coach: "Hij doet het erg goed"

Barcelona werd kampioen van Spanje, maar toch wordt er in Catalonië aan de stoelpoten van trainer Ernesto Valverde gezaagd.

Barça werd in de halve finales van de op pijnlijke wijze uitgeschakeld door , terwijl de finale van de ook verloren ging tegen . Ondanks de gewonnen landstitel staat Valverde in Spanje behoorlijk onder druk. Josep Guardiola is echter blij dat zijn collega het vertrouwen van het clubbestuur houdt.



"Onze geweldige vriendschap buiten beschouwing latend, is Ernesto een spectaculaire trainer. Hij heeft het erg goed gedaan. Natuurlijk heeft hij naast de Champions League gegrepen, dat geldt voor ons allemaal. Hij heeft de leiding bij een team dat tweemaal op rij kampioen is geworden en goed voetbal speelt. Ik ben blij dat hij blijft. blijft loyaal aan zijn speelstijl", liet de trainer van optekenen door Marca.



Barcelona ging met 4-0 onderuit op Anfield, nadat het de heenwedstrijd nog met 3-0 had gewonnen van de latere Champions League-winnaar. Volgens Guardiola zegt dit echter weinig: "Barcelona en Liverpool hebben allebei geweldige elftallen. Liverpool is nu de kampioen van Europa, ze zijn enorm sterk. Als het niveau zo hoog ligt, verliest het team dat net een slechte wedstrijd speelt."



Guardiola slaagde er met the Citizens in de Premier League wel in om Liverpool achter zich te houden: "We hebben een geweldige rivaliteit, maar niet alleen met Liverpool. Er zijn nog vijf andere sterke teams, dat is wat de Premier League zo zwaar maakt. Volgend seizoen starten we allemaal weer op nul en dan zullen we zien wat er gebeurt."