Guardiola sneert: "De media willen dat Liverpool kampioen wordt"

Pep Guardiola plaatste maandag na de krappe zege van Manchester City een paar kritische kanttekeningen over de Engelse titelrace.

won maandagavond met 1-0 van en nam zo de eerste plaats weer over van . Guardiola was uiteraard content met de zege en de heroverde koppositie in de Premier League, maar hij vindt wel dat de Engelse sportkranten in de strijd om de landstitel duidelijk op de hand van Liverpool zijn.



"De media willen maar al te graag dat het kampioenschap naar Liverpool gaat. Het spijt me dat ik moet mededelen dat wij nu over de beste papieren beschikken", zei Guardiola met een vleugje cynisme in gesprek met talkSPORT . Op de laatste speeldag staan the Reds tegenover , terwijl Manchester City afreist naar het stadion van . "Liverpool kan zonder druk aan dat duel beginnen, want zij hebben niets te verliezen. De druk staat er juist vol op bij ons."



Het verschil tussen Manchester City en Liverpool bedraagt slechts een punt, weet ook Guardiola. Hij kijkt echter met optimisme naar de seizoensafsluiting van aanstaande zondag. "We gaan met een goed gevoel richting Brighton. Ik hoef de spelers geen instructies te geven, want ze zijn stuk voor stuk volwassen." Geen ruimte dus voor doemdenken in het blauwe deel van Manchester. "We stonden zeven punten achter Liverpool, maar gaven de moed nooit op. We hebben dertien keer op rij gewonnen en zijn daarom in deze kansrijke positie aanbeland."



Voor Manchester City lonkt een zogeheten 'domestic treble'. Het elftal van Guardiola veroverde in februari de EFL Cup en staat zaterdag 18 mei tegenover in de finale van de . Tussendoor kan dus de Engelse landstitel worden geprolongeerd. Europees succes is ook dit seizoen een utopie gebleken, want Manchester City werd in de kwartfinale van de uitgeschakeld door .