Guardiola reageert fel na kritiek Xinhua: "Dit is ver van de realiteit"

Josep Guardiola begrijpt niets van de kritiek vanuit China aan het adres van Manchester City.

De Engelse topclub werd maandag door het Chinese staatspersbureau Xinhua bestempeld als 'arrogant' en 'respectloos'. De manager van the Citizens kan zich niet vinden in de aantijgingen tegenover zijn selectie en reageerde dinsdag op een persconferentie.

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen verblijft de selectie van momenteel in China. Het team van Guardiola neemt deel aan de Premier League Asia Trophy en heeft zich buiten de lijnen volgens Xinhua niet populair gemaakt. Spelers zouden niet op de foto willen met supporters en het uitdelen van handtekeningen zou ook teveel gevraagd zijn. Volgens het persbureau zou Manchester City alleen oog hebben gehad voor fans en media die vanuit Engeland zijn overgekomen. Chinese fans en media konden fluiten naar aandacht en Xinhua noemde het een 'discriminerende behandeling'.



"Daar ben ik het niet mee eens en er klopt niets van", aldus Guardiola tijdens een persmoment in Hong Kong, geciteerd door The Guardian. "We hebben een geweldige tijd gehad in Shanghai. We hebben onze medewerking verleend hier in China. Er werd ons gevraagd om bepaalde dingen te doen en daar hebben we aan meegewerkt. Het is geweldig om de Aziatische cultuur te leren kennen. Daarom begrijp ik niet waarom dit over ons geschreven wordt. Misschien is één journalist een beetje verdrietig, ik weet niet waarom, maar deze berichtgeving is ver van de realiteit."



"We kwamen hier aan en 23 uur later reisden we alweer 2 uur met de trein om in Nanjing te spelen, om vervolgens weer terug te keren naar Shanghai. Nu zijn we hier en straks in Tokio. En dat doen we allemaal met een lach op ons gezicht", aldus Guardiola, die tot dusver tevreden is over de voorbereiding. "We slapen niet goed, maar toch wordt er goed getraind. Ik ben tot dusver onder de indruk van mijn spelers en kijk uit naar de rest van de tour. Maar ik ben het totaal oneens met de journalist, dat is simpelweg niet de realiteit."



Raheem Sterling begrijpt ook niets van de kritiek en valt zijn trainer bij. "Iedere keer als we van de training afkwamen en naar het hotel gingen, sloten we de fans in onze armen. We deelden handtekeningen uit en zwaaiden ze uit. Ik had het idee dat er een prima connectie was", aldus de aanvaller. Manchester City oefende vorige week tegen (4-1) en (0-1). Woensdag volgt een wedstrijd tegen Kitchee en zaterdag is Yokohama F. Marinos de tegenstander.