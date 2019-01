Guardiola reageert: "Dat doe ik niet, want hij is een Ajax-speler"

Manchester City is op zoek naar een controlerende middenvelder aangezien Fernandinho zich met zijn 33 jaar in de herfst van zijn carrière bevindt.

De namen van Rúben Neves en Frenkie de Jong van Wolverhampton Wanderers en Ajax zingen rond in het Etihad Stadium, maar manager Josep Guardiola belooft in de Engelse media dat Manchester City geen megabedrag zal betalen.

"Een maand geleden las ik over Neves. 110 miljoen euro! Dat gaat niet gebeuren. We gaan geen 110 miljoen voor een controlerende middenvelder betalen. Alle scoutingsafdelingen binnen de club hebben vier, vijf of zes opties voor iedere positie. Uiteindelijk hangt het van de leeftijd, ons geloof in de speler en natuurlijk de prijs af." Manchester City brak zijn transferrecord vorig jaar tweemaal toen men Aymeric Laporte en Riyad Mahrez haalde.



Zoiets is echter niet ieder seizoen mogelijk, benadrukt Guardiola: "We betalen nog altijd veel, veel minder dan de meeste topteams voor een transfer. Onze spelerssalarissen horen bij de achtste, negende of tiende club van Europa. Dus er zijn nog acht of negen clubs waar de salarissen hoger zijn dan bij Manchester City. We proberen stabiel te blijven. We hebben twee seizoenen geleden veel uitgegeven omdat het team oud was, spelers van 30 of 31 jaar."



"Dat is waarom we hebben ingegrepen, maar dat kunnen we niet ieder seizoen doen. Er is een limiet. Meer kunnen we niet uitgeven. Dat is waarom we erg voorzichtig moeten zijn." Guardiola voegt eraan toe dat de concurrentie groot is en dat spelers normaal gesproken sneller voor Real Madrid en Barcelona kiezen dan voor Manchester City. Manchester City moet daarom 'snel en efficiënt' zijn, maar of hij daarmee ook doelt op De Jong, dat wil de Spanjaard in de Engelse media niet bevestigen.



"De club weet dat het voor alle clubs duurder is geworden. Het is wat het is. Maar ik ga niet over de Ajax-speler praten, want hij is een speler van Ajax." De 21-jarige De Jong wordt al maanden met de grootste clubs van Europa in verband gebracht en Paris Saint-Germain lijkt de beste papieren te hebben. De vijfvoudig international van het Nederlands elftal zou zelfs al een persoonlijk akkoord met les Parisiens hebben bereikt.