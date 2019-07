Guardiola positief ondanks oefennederlaag Manchester City

Manchester City leed zaterdag een zeldzame oefennederlaag tegen een Premier League-club. Wolverhampton Wanders wist de kampioen te verslaan.

De finale van de Premier League Asia Trophy eindigde in 0-0, waarna The Wolves de penalty's beter namen. Pep Guardiola kreeg na afloop de vraag of de uitslag hem zorgen baart. "Nee, dat denk ik niet. Soms is het wel goed om in zo'n voorbereidingsperiode van een Premier League-team te verliezen", reageerde de Spaanse manager.



"Als we in de toekomst nog een keer verliezen, zal dat in elk geval niet zoals nu via een strafschoppenserie zijn." Ondanks dat zijn elftal niet wist te scoren, was Guardiola zeer tevreden met het vertoonde spel. "De eerste helft was geweldig, maar Wolves verdedigde heel sterk. Het is niet makkelijk om dan kansen te creëren, maar dat deden we wel. Bovendien incasseerden we het eerste uur van de wedstrijd geen enkele counteraanval."



Guardiola zag hoe vooral Kevin De Bruyne voor de pauze opviel. De Belg verscheen vorig seizoen door blessureleed in slechts elf competitieduels aan de aftrap en zijn coach hoopt dat dat komend jaar anders is. "Helaas moesten we hem vorig seizoen vaak missen. We hebben het zonder hem geweldig gedaan, maar mét hem zijn we nog beter. Hopelijk kan hij zijn normale niveau weer halen."



speelt komende week nog twee oefenduels in Hong Kong en Yokohama, tegen respectievelijk Kitchee en Yokohama FM. Op zondag 4 augustus is de tegenstander in de strijd om de Community Shield en een week later, op zaterdag 10 augustus, is de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen (uit).