Guardiola pareert kritiek: "Ik maakte die keuze om meer solide te zijn"

Manchester City ging dinsdagavond in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League met 1-0 onderuit tegen Tottenham Hotspur.

Na afloop van dat duel was er de nodige kritiek op Josep Guardiola, die zowel Kevin De Bruyne als Leroy Sané buiten zijn basiself liet. Op de persconferentie legt Guardiola uit dat deze beslissing ingegeven werd door tactische overwegingen.

"Ik besloot met twee meer defensieve middenvelders te spelen, om meer solide te zijn. Ik heb voor anderen gekozen en realiseer me dat het lastig is voor Kevin", legt Guardiola uit. Zijn middenveld in het gloednieuwe Stadium bestond uit Fernandinho, Ilkay Gündogan en David Silva. "Na dit resultaat weten we wat ons te doen staat. Ik heb het gevoel dat we een behoorlijk goede wedstrijd speelden. We hebben in principe gecontroleerd en hebben in enkele fases onze kwaliteit getoond."



"In dit soort competities, op het hoogste niveau, moet je met dit soort situaties leren leven. We hebben nog een kans en daar gaat het om. Zij hebben enkele kansen gehad vanuit de omschakeling, maar wij hadden het duel onder controle", zo sprak de Spaanse oefenmeester van na de wedstrijd. "Als het ons niet lukt om de laatste fase van de te bereiken, is dat vanwege de uitdaging. De situatie is zoals hij is. Wanneer we niet goed spelen, ben ik de eerste die toegeeft dat dit het geval is. Maar hier heb ik dat gevoel niet."



"We hebben geen kans gehad om op het veld in het stadion te trainen, terwijl Tottenham hier zes dagen voor had. Ik hoop dat onze supporters ons volgende week vanaf de eerste minuut kunnen steunen. We weten wat we moeten doen: doelpunten maken en zo goed mogelijk spelen. We gaan het proberen", besluit Guardiola. Voordat volgende week woensdag in het Etihad Stadium de return op het programma staat, wacht komende zondag nog de uitwedstrijd tegen in de Premier League.