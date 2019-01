Guardiola over ophef rond De Jong: "Geen antwoord, hij is mijn vriend"

Pep Guardiola weigert te reageren op het commentaar dat Ernesto Valverde op hem had inzake de gesprekken met Frenkie de Jong.

De Ajax-middenvelder verkast komende zomer naar Barcelona, nadat verschillende topclubs naar de diensten van de middenvelder van Ajax hadden gehengeld. Ook Manchester City aasde op de Oranje-international en Guardiola sprak zelfs met De Jong. Barcelona-trainer Ernesto Valverde vond dit niet kunnen.



"Ten eerste is het niet oké om met een speler te praten die ergens anders onder contract staat", zo zei Valverde eerder. "Dat past niet bij de manier waarop ik mij wil gedragen. Ik doe dat niet. Het is aan een speler om zoiets wel of niet openbaar te maken. Ik heb er verder niets over te zeggen. De club heeft zich gedragen op een manier die ik respecteer en ik heb er verder niets aan toe te voegen."



In aanloop naar het duel met Newcastle United laat Guardiola maandag op een persconferentie weten dat hij de situatie niet wil verergeren. "Geen antwoord", reageert de trainer als hij een vraag krijgt over de kwestie. "Ik geef daar geen antwoord op, omdat hij (Valverde, red.) mijn vriend is. Dus er zijn geen problemen", wordt Guardiola geciteerd door onder meer Yahoo Sports .



"Ten eerste: ik ben niet betrokken bij onderhandelingen. Ik geef mijn mening en we doen ons best. Ik ben tevreden (over de zaken op de transfermarkt, red.). De club heeft ongelooflijk hard gewerkt en soms komen de spelers, soms komen ze niet. Geen enkel probleem. Soms is het halen van spelers niet mogelijk", besluit de Spaanse oefenmeester van the Citizens .