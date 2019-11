Guardiola over collega: "Vroeg of laat wordt hij manager"

Pep Guardiola weet zeker dat Mikel Arteta in de toekomst manager wordt. De Spanjaard zou in beeld zijn bij Arsenal.

Arteta is sinds de zomer van 2016 assistent van Guardiola bij . Kort daarvoor had de 37-jarige middenvelder in het shirt van zijn carrière als speler beëindigd. Arteta speelde de laatste vijf jaar van zijn loopbaan in Noord-Londen en nu wordt hij genoemd om daar Unai Emery op te volgen.

Op een persconferentie wilde Guardiola niet ingaan op die geruchten. "Emery is de coach van Arsenal. Natuurlijk wordt Mikel vroeg of laat manager, hij is nog jong. We gaan het seizoen samen afmaken en ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren."

"Ik hoop dat hij zo lang mogelijk bij ons blijft", voegde Guardiola er nog aan toe. De Spanjaard noemt zijn landgenoot een 'ongelooflijk waardevolle persoon' voor The Citizens. "Iedereen hier, niet alleen ik, is meer dan tevreden dat hij voor ons werkt. Maar wat er aan het eind van dit seizoen gebeurt, weet ik niet."

Arteta werd ook al aan Arsenal gelinkt toen bekend werd dat Arsène Wenger in het voorjaar van 2018 afscheid nam. The Gunners kozen dus voor Emery, die enorm onder druk staat bij de supporters.

Met een achtste plaats, acht punten achter nummer vier , presteert het team van Emery dit seizoen dramatisch in de Premier League.