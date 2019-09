Guardiola: "Otamendi en Fernandinho kunnen op hun leeftijd niet elke wedstrijd spelen"

Josep Guardiola gaat op zoek naar defensieve opties omdat Fernandinho en Nicolás Otamendi te oud zijn om elke wedstrijd te spelen.

begon woensdagavond overtuigend aan de groepsfase van de met een 0-3 zege op bezoek bij Shakhtar Donetsk. Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan en Gabriel Jesus namen de treffers voor de Engelsen voor hun rekening.

Vanwege blessureleed moest Guardiola puzzelen in de achterhoede. Aymeric Laporte is vanwege een knieblessure een half jaar uitgeschakeld, waar John Stones vanwege een spierblessure tot vijf weken niet kan spelen.

Verdedigende fouten, met name een van Otamendi, zorgde afgelopen zaterdag voor een verrassende 3-2 nederlaag op bezoek bij Norwich City. Otamendi had woensdag gewoon een basisplaats omdat hij nog de enige fitte centrale verdediger in de selectie is en Fernandinho, normaal spelend als verdedigende middenvelder, vergezelde hem achterin.

"Ik twijfelde er niet aan dat Fernandinho het kon", zei Guardiola na de overwinning van City woensdagavond. "Nico is 31, Fernandinho is 34 en het volgende alternatief (Eric García, red.) is achttien. Ik weet niet wat er gedurende drie of vier maanden zal gebeuren."

"Beide waren ongelooflijk goed vanavond. Nico toonde fantastische persoonlijkheid na wat er in de vorige wedstrijd gebeurde. We hebben een andere oplossing nodig, misschien Rodri of Kyle Walker, omdat ze op hun leeftijd niet elke wedstrijd kunnen spelen."

Fernandinho speelde woensdag pas zijn tweede wedstrijd van het seizoen en voelde zich op zijn gemak als centrale verdediger. "Ik train sinds de start van het seizoen op de positie. Pep weet alles van onze selectie en ons team", vertelde de Braziliaan aan BT Sport . "Vandaag was mijn kans en ik hoop dat ik nog meer kan verbeteren."

City komt zaterdag weer in actie als het in de Premier League bezoek krijgt van . Hun volgende Champions League-wedstrijd is op 1 oktober als Dinamo Zagreb de tegenstander is.