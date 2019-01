Guardiola ontkent stellig na mokerslag: "Dat doen wij nooit"

Manchester City verloor dinsdagavond met 2-1 van Newcastle United.

Hierdoor heeft Liverpool woensdagavond de kans om de voorsprong op de nummer twee in de Premier League uit te breiden naar zeven punten. Josep Guardiola erkent dat het lastig wordt voor the Citizens om Liverpool nog te achterhalen.

"Dit is lastig", praat de Spaanse manager na afloop over de nederlaag, geciteerd door Goal . "We hebben nog kans, maar dan moeten we wel wedstrijden winnen. We zijn geen favoriet, maar we moeten doorgaan. We moeten doen wat we moeten doen. Je kan nou eenmaal verliezen, dat is voetbal. We hadden de kans om de achterstand te verkleinen."



"Als je achterstaat, moet je winnen om de voorsprong te laten slinken. Ik weet dat de uitdaging groot is, het is een gegeven dat we in vier competities actief zijn. Als je als club vooruit wil, moet je deze uitdaging accepteren. Ik zou altijd graag in een dergelijke situatie verkeren", vervolgt Guardiola, die zijn spelers niet wil bekritiseren.



"Ik houd van deze spelers. Ze hebben mij alles gegeven in Engeland. Ik ben hier om te helpen. Ik weet hoe ze zich nu voelen, maar ik sta achter hen. Naast hen. Het is een ongelooflijke groep. Of we Newcastle United hebben onderschat? Dat doen wij nooit. We zijn nog in vier competities actief omdat we nooit onze tegenstander onderschatten of een competitie niet serieus nemen. Nooit."