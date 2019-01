Guardiola ontkent saboteren Liverpool: "Geen belletje gepleegd"

Pep Guardiola moet lachen om een opmerkelijk verhaal dat naar buiten kwam na de overwinning van Manchester City op Liverpool.

The Citizens wonnen vorige week donderdag met 2-1 van Liverpool, waardoor de Engelse titelrace weer spannend is geworden. Na afloop van de wedstrijd stelde The Anfield Wrap, een podcast van Liverpool-fans, dat het gras in het Etihad Stadium bewust lang was om het spel van The Reds te saboteren.



Terreinbeheerder Lee Jackson reageerde op Twitter fel op de suggestie dat het gras expres lang was en noemde het 'the fakest of fake news '. "Jullie waren gewoon niet goed genoeg die avond", aldus Jackson. Guardiola, die het woensdagavond met Manchester City in de halve finale van de League Cup opneemt tegen Burton Albion, steunt Jackson volledig.



"Ik ben niet de terreinbeheerder, maar ik heb dat nooit gevraagd. Als zij (Liverpool, red.) snel willen spelen, willen wij nog sneller spelen. We willen altijd dat er water wordt aangebracht op het veld, maar dat was nu niet noodzakelijk. We doen ook ons best voor de tegenstander. Ik praat nooit met de terreinbeheerder. Ik heb andere dingen om over na te denken."



"Ik heb het volledige vertrouwen in de terreinmeester. Ik heb nooit een belletje gepleegd om te zeggen wat er gedaan moest worden om de tegenstander te beschadigen", verzekert Guardiola. Door de nipte zege tegen Liverpool is de achterstand in de Premier League verkleint tot vier punten. Nummer drie Tottenham Hotspur ligt zes punten achter op de ploeg van Jürgen Klopp.