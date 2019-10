Guardiola na nederlaag: "We werden een beetje nerveus"

Pep Guardiola verloor zondag voor het eerst een thuiswedstrijd als manager van Manchester City. De coach erkent dat zijn ploeg een slechte dag had.

Door twee goals van Adama Traoré in de slotfase ging de Engelse kampioen voor eigen publiek met 0-2 onderuit tegen . "Het begin was wel goed en we wilden geduldig ons spel spelen, omdat we weten hoe goed zij kunnen verdedigen. We lieten hen echter twee keer counteren en werden toen wat nerveus", reageerde Guardiola na afloop op Sky Sports.

Volgens de Spanjaard had zijn elftal moeite om kansen te creëren. "Zij verdedigen. Ze spelen de lange bal en verdedigen, daarna plaatsen ze een tegenaanval. Het is een fysiek team, een sterk team en we weten hoe goed ze zijn. We kenden hun kwaliteiten en we wisten hoe ze doelpunten maken. Onze organisatie was niet goed en we verloren de bal op plekken waar je 'm niet mag verliezen."

"We kregen twee goede kansen, eentje van Bernardo Silva en een bal op de lat. Wolves heeft het erg goed gedaan. We moeten het de volgende wedstrijd opnieuw proberen", aldus Guardiola.

heeft in acht speelronden in de Premier League acht verliespunten opgelopen. Dat is voor The Citizens de helft van het totale aantal verliespunten van vorig seizoen. heeft alle competitieduels tot nu toe gewonnen en het gat met City is daardoor dus acht punten.

Na de interlandperiode moet de titelverdediger zich zien te herstellen in de uitwedstrijd bij , dat op een keurige zesde plek staat. De eerste ontmoeting met Liverpool is op zondag 10 november op Anfield.