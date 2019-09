Guardiola: "Moeten we zeggen: 'Het is september en gefeliciteerd Liverpool'?"

Manchester City ging zaterdagmiddag verrassend onderuit op bezoek bij Norwich City.

The Canaries waren met 3-2 te sterk voor de regerend kampioen van Engeland, die nu al een achterstand van vijf punten op heeft. Josep Guardiola, manager van , maakt zich echter geen zorgen over de reeds opgelopen achterstand op de concurrent voor de Engelse landstitel.

"Vijf punten zijn vijf punten, maar we zitten pas in september. Wat moeten we doen? Moeten we zeggen: 'Het is september en gefeliciteerd Liverpool, jullie zijn kampioen'? We gaan ons proberen te herstellen, reizen naar Oekraïne en trainen daarna verder", wijst Guardiola op de midweekse -wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. "Natuurlijk hebben we vijf punten laten liggen. De wedstrijd tegen (2-2, red.) was jammer, omdat we ongelofelijk goed speelden."

Lees beneden verder

"Het is als trainer een plezier om met deze jongens te werken, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik ga ook geen seconde twijfelen aan mijn spelers. Het is een eer en een genoegen om met hen te werken, dit is een grote uitdaging", vervolgt de Spaanse oefenmeester van the Citizens in gesprek met Sky Sports . Hij merkt dat de verwachtingen rond Manchester City door de voorgaande seizoenen hooggespannen zijn. "Mensen kunnen niet verwachten dat we ieder seizoen honderd punten pakken."

"Normaal gesproken tel ik de kansen die de tegenstander creëert. Ik denk dat zij niet heel veel gecreëerd hebben, eerlijk gezegd. Ze hebben drie keer gescoord, maar ik weet niet hoe vaak ze verder op doel hebben geschoten", zegt Guardiola over het duel met Norwich City.

"Ik heb niet het gevoel dat zij heel veel kansen hebben gehad. Soms gebeurt zoiets nu eenmaal. had een aantal weken geleden meer kansen dan Norwich, maar wij wonnen die wedstrijd. Natuurlijk moeten we ons verbeteren."