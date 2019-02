Guardiola maakt excuses: "Was niet de intentie om problemen te creëren"

Het duel tussen Manchester City en West Ham United betekent woensdagavond een ontmoeting tussen Josep Guardiola en Manuel Pellegrini.

"Ik denk dat iedereen op de hoogte werd gebracht van het besluit, iedereen was eerlijk. Verder weet ik niet of het invloed heeft gehad op de prestaties, dat zou je Manuel moeten vragen. Mijn excuses voor wat er gebeurd is, maar het was niet de intentie om problemen te creëren", zo tekent Sky Sports op uit de mond van Guardiola tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met West Ham United. Het Manchester City van Pellegrini was in 2016 nog in de race voor de zogenaamde quadruple .



Nadat bekend was geworden dat Guardiola het stokje zou overnemen, werd Manchester City uitgeschakeld in de FA Cup, de titelrace en de Champions League. Het enige dat Pellegrini aan zijn laatste seizoen overhield, was een EFL Cup. "Ik zat in München, dus ik weet niet wat er in de kleedkamer gebeurd is. Als mijn aanstelling de reden was voor de mindere prestaties, iets wat niemand eigenlijk kan weten, dan bied ik hierbij mijn excuses aan."



"Veel spelers met wie ik nu werk, speelden hier al onder de vorige manager. Ze hebben veel van hem geleerd en daar ondervind ik nu voordeel van. Het afgelopen decennium hebben de spelers hier te maken gehad met Roberto Mancini, Manuel en ik. Samen met de spelers hebben we Manchester City gecreëerd. Ik heb dit niet opgebouwd. Ik hoop dat ik iets dergelijks kan nalaten aan de volgende manager hier. Natuurlijk heb ik ook iets aan het nalatenschap van Manuel gehad", besluit Guardiola. Zijn ploeg neemt het woensdagavond om 21.00 uur in eigen stadion op tegen West Ham United.