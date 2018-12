Guardiola lyrisch over piepjonge uitblinker Garcia

Manchester City wist zich dinsdagavond met veel pijn en moeite te plaatsen voor de volgende ronde van de Carabao Cup.

“Leicester City werd pas na strafschoppen op de knieën gedwongen en het was niet in de laatste plaats aan een jongeling te danken dat de Citizens überhaupt zo ver kwamen. Manager Josep Guardiola had een basisplaats ingeruimd voor de pas zeventienjarige Eric Garcia en de Spanjaard stelde zijn trainer niet teleur.

"Hij was ongelooflijk"”, wordt Guardiola geciteerd door diverse Engelse media over de jonge centrale verdediger, die vorig jaar de jeugdopleiding van Barcelona achter zich liet. "Hij heeft veel, heel veel, persoonlijkheid. In het voorseizoen in de Verenigde Staten was hij al ongelooflijk. Hij had de leiding over de gehele defensieve linie tegen Liverpool en Bayern München.”"



“"Hij is echt goed. Hij heeft een zware blessure gehad en was twee maanden niet inzetbaar. Hij is echt iemand die weet wat zijn positie inhoudt. Hij is zo slim. Hij is niet de sterkste in de lucht, hij is niet de snelste, maar zelden wint de tegenstander een duel. Hij kan de verdediging echt leiding geven en heeft karakter, een goede visie en goede passing.”"



“"Ik ben erg tevreden over hem. Hij heeft geen enkele fout gemaakt en aan de bal heerste hij met groot karakter. Het is één ding om het in een vriendschappelijke wedstrijd in het voorseizoen te doen, maar iets anders als je het laat zien in een duel in de knockout-fase. Ik ben erg tevreden”", besluit Guardiola over de jongeling, die tot medio 2022 vastligt bij the Citizens .