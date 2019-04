Guardiola lyrisch: "192 punten: dat zal niet vaak meer voorkomen"

Manchester City kwam zondag weer een stap dichter bij de landstitel in Engeland en daar is trainer Pep Guardiola uiteraard verheugd mee.

De regerend kampioen won met 0-1 van en heeft daarom weer een voorsprong van een punt op . Met nog twee wedstrijden te gaan heeft goede papieren, zo erkent ook Guardiola. De oefenmeester is lyrisch over de prestaties van zijn ploeg in de afgelopen maanden.

Als Manchester City weet te winnen van (thuis) en (uit), dan is de landstitel een feit. Guardiola is blij om te zien dat Manchester City zich staande houdt zonder het geblesseerde duo Kevin De Bruyne en Fernandinho. "We hebben geweldig gereageerd na 'Tottenham'", doelt Guardiola op de uitschakeling in de . "De spelers zijn er mentaal goed mee omgegaan en kunnen zich ook redden zonder Kevin, Fernandinho en andere belangrijke spelers. Laten we zo doorgaan."



"We hoeven nog maar twee wedstrijden", blikt de oefenmeester vooruit in de Engelse pers. "Het is zwaar voor Liverpool en voor ons. Met 92 punten zijn we nog steeds geen kampioen." Guardiola stipt aan dat Manchester City inclusief vorig seizoen 192 punten heeft behaald en daar is hij trots op. "Misschien zal een ploeg ooit nog 100 punten in een seizoen pakken, maar ik durf te wedden dat het niet vaak zal gebeuren dat ze daarna nog eens 92 of 98 punten verzamelen."



"Het doet me goed om te zien dat het verschil met de nummers drie, vier en vijf zo groot is. We hebben meer dan twintig punten voorsprong op en : ongelooflijk", voegt Guardiola daaraan toe. "Dat had ik eerder dit seizoen niet verwacht, zeker in de winter niet. We hebben twaalf duels op rij gewonnen en negentien van de laatste twintig wedstrijden. Dat is fantastisch." Tegen Burnley kende Manchester City geen eenvoudige middag, maar Sergio Agüero zorgde na rust voor de verlossing.