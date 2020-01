Guardiola lovend over 'de beste na Messi': "Hij is een legende"

Manchester City maakte zondag gehakt van Aston Villa en vertrok uit Birmingham met een 1-6 overwinning.

Sergio Agüero was met drie doelpunten de grote man in het elftal van manager Josep Guardiola, waarmee hij zijn totaal naar 177 tilde en nu de buitenlander met de meeste treffers in de Premier League is. Bovendien tekende de Argentijnse spits voor zijn twaalfde hattrick in de Engelse competitie, wat voorlopig een record is.

"Hij is een legende en het was een eer om erbij te zijn op de dag dat hij het record neerzette", zo tekent de BBC op uit de mond van Guardiola. Het contract van Agüero bij loopt nog tot medio 2021, maar the Citizens hopen hem langer aan zich te kunnen binden.

"Het hangt van hem af, het is zijn beslissing. Zulke spelers... Er zijn er niet veel in de ongelofelijke historie van het Engelse voetbal. Hij helpt om de Premier League beter te maken."

Agüero heeft nu vaker gescoord in de Premier League dan Thierry Henry, die 175 doelpunten achter zijn naam heeft staan. "Als je een record van een legende als Henry kan breken, betekent het dat je naam niet voor een korte periode in de boeken staat. Dat zal voor jaren zijn. Dat hij de buitenlandse speler is met de meeste doelpunten en hattricks spreekt voor zichzelf. Ik hoop dat hij de komende tijd nog veel meer zal scoren."

Guardiola noemt Agüero de 'op één na beste spits ter wereld, na Lionel Messi. "Messi is de beste nummer negen, nummer tien, nummer elf, nummer zeven, nummer zes, nummer vijf, nummer vier... Maar Sergio is zeker één van hen."

"Ik heb het vaker gezegd: hij sterft om doelpunten te maken. Het is zijn talent", aldus Guardiola, die gevraagd wordt naar de situatie van Ernesto Valverde bij . "Het is een speciale plek, omdat kampioen worden niet voldoende is. Ik vind het spijtig voor Ernesto, hij verdient dit niet. Ik hoop dat de situatie snel opgelost kan worden."