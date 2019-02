Guardiola: "Liverpool was al kampioen, terwijl wij nu eerste kunnen worden"

Manchester City leek vorige week dinsdag met een nederlaag tegen Newcastle United een lelijke knauw te hebben gekregen in de strijd om de landstitel.

Concurrent Liverpool liet met gelijke spelen tegen Leicester City en West Ham United echter tweemaal op rij punten liggen en de achterstand van de regerend landskampioen op the Reds is nu teruggelopen naar slechts drie punten.

Trainer Josep Guardiola denkt nu dat zijn ploeg door de buitenwacht te vroeg is afgeschreven. The Citizens kunnen woensdag bij een overwinning op Everton op basis van doelsaldo zelfs de koppositie overnemen van Liverpool, al hebben zij dan wel een wedstrijd meer gespeeld: "Drie of vier dagen geleden waren we al klaar. Liverpool zou kampioen worden, terwijl wij nu bovenaan kunnen komen te staan", reageerde de oefenmeester dinsdagmiddag tijdens een persmoment.



"We proberen rustig te blijven. Er zullen nog meer verrassingen komen en het wordt moeilijk voor teams om wedstrijden te winnen. Clubs die niet meestrijden om de titel kunnen alsnog voor problemen zorgen. Wat mij meer bezighoudt is dat we nooit moeten vergeten wie we zijn als team en dat we doen wat we moeten doen. Dat is wat ik wil zien. Daarna kijken we wel naar de stand voor de resultaten."



"Ik zou zeggen dat dit typisch is voor Engeland. Wat vorig seizoen gebeurde is juist ongewoon, toen wij achttien wedstrijden op rij wonnen en honderd punten haalden. Wat nu gebeurt is normaal. Je kan iedere wedstrijd winnen of verliezen. Tegen elk team dat meestrijdt om de titel, of kwalificatie voor Europees voetbal probeert af te dwingen of vecht tegen degradatie."



Naast Manchester City lijkt ook Tottenham Hotspur met een achterstand van vijf punten op Liverpool nog in de race te zijn voor de landstitel: "Ik heb nooit gezegd dat Tottenham niet meer meedoet. Over Chelsea heb ik dat ook nooit gezegd. Manchester United is nu bezig aan deze reeks en zij doen ook nog mee. We kijken nu naar de stand, zien de eerste twee of drie en kijken niet verder dan dat. Chelsea kan ook een paar wedstrijden op rij winnen en weer meedoen. Er zijn nog 39 punten te behalen, dus een achterstand van 9 of 10 punten is niet veel. Iedereen is er klaar voor om punten te pakken", zegt Guardiola daarover.