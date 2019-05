Guardiola: "Liverpool is mijn moeilijkste tegenstander ooit"

Pep Guardiola stelt dat Liverpool de beste rivaal is die hij ooit is tegengekomen in zijn loopbaan als trainer.

De Spanjaard is met in een uiterst spannende titelstrijd verwikkeld tegen The Reds. Met nog twee wedstrijden te gaan staat al op 91 punten, een aantal waarmee je in bijna ieder Premier League-seizoen uit de historie kampioen zou zijn geworden. City doet het echter nóg beter en heeft een punt voorsprong.



Guardiola moest in het verleden bij en zien af te rekenen met topclubs als en , maar dat was volgens de manager toch van een ander niveau. "Ja, in de competitie is Liverpool absoluut de sterkste ploeg die ik ben tegengekomen. Iedere landstitel die je wint is mooi en het is altijd lastig, maar deze slaat alles", sprak Guardiola volgens Sky Sports News.



"Zeker als je ziet waar wij vandaan komen", verwijst de coach naar het vorige seizoen, toen City met liefst 100 punten de titel greep. "Het is moeilijk voor topsporters om dat niveau lang vast te houden en dit seizoen is het ons weer gelukt." The Citizens kunnen voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de tweede keer op rij kampioen worden.



De 48-jarige Guardiola beseft dat de resultaten van vorig seizoen geen garantie zijn voor meer succes. "De echte topspelers denken alweer aan de volgende wedstrijd als ze na een overwinning onder de douche staan. Dat is topsport. En de mensen die dit seizoen naar het Etihad Stadium komen, komen niet om te herinneren hoe mooi het vorig seizoen was. Dat ligt achter ons."



"Volgend seizoen is dat ook weer het geval. Als ik dan hier zit en alleen maar denk aan wat we in het verleden hebben gedaan, stap ik meteen op."