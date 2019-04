Guardiola: "Liverpool en Manchester City verdienen de titel"

Josep Guardiola stelt dat zowel Manchester City als Liverpool het dit seizoen verdienen om de Premier League te winnen.

staat tweede in de Premier League met 83 punten na 33 gespeelde wedstrijden. staat twee punten boven hen, maar zij hebben een wedstrijd meer gespeeld en hebben dus nog maar vier competitiewedstrijden te spelen.

The Citizens nemen het woensdagavond tegen in de return van de kwartfinale in de en zaterdag staan beide ploegen wederom tegenover elkaar in de Premier League, terwijl the Reds zondag op bezoek gaan bij .

"Als we deze week deze wedstrijden niet winnen, verliezen we beide titels", vertelt Guardiola in gesprek met Engelse media . "Dit seizoen hebben we een ongelooflijke tegenstander in Liverpool. Meestal zijn 84 of 85 punten genoeg om de titel te winnen. We verdienen allebei de titel, maar slechts één kan 'm winnen."

Guardiola's sentimenten worden versterkt voor John Stones, die gelooft dat deze situatie helpt om het beste uit de City-spelers naar boven te halen. "Vincent Kompany maakte een goed punt voor Palace. Hij zei dat het dit soort momenten zijn waarop het beste in ons naar boven haalt. We hebben nog vijf wedstrijden te spelen, alles ligt nog open en we moeten blijven geloven en genieten van de druk."

De focus zal echter nu liggen op de Champions League, waarin de ploeg een 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd tegen Tottenham woensdag ongedaan moet maken. Guardiola heeft vertrouwen in de goede afloop. "Ik droom niet te veel onder dingen die nog ver weg zijn. Wat er morgen ook gebeurt, volgend seizoen zullen we in augustus weer aanwezig zijn bij de loting in Monaco in augustus."

"Ik weet hoe geconcentreerd de spelers zijn. Het verlangen om naar de halve finale te gaan. Zal het genoeg zijn? Ik weet het niet. Ik bereikte de finale ooit met één schot op doel en één keer had ik 33 schoten op doel en haalde ik de finale niet. Dat is voetbal."