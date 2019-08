Guardiola kritisch op VAR: "Dat moeten ze fixen"

Pep Guardiola baalt dat Manchester City opnieuw in blessuretijd tegen Tottenham Hotspur een doelpunt zag worden afgekeurd door de VAR.

Gabriel Jesus leek City zaterdagavond in de slotminuut drie punten te bezorgen tegen de Spurs, maar de VAR oordeelde dat in de aanloop naar zijn goal een handsbal werd gemaakt. Vorig seizoen scoorde Raheem Sterling in de absolute slotseconden van een krankzinnige ontmoeting met Tottenham in de . Toen ging het feestje wegens buitenspel niet door en werd City uitgeschakeld.

"Ik dacht dat we die situatie bij vorig seizoen hadden gelaten, maar nu gebeurde het weer", baalde Guardiola na afloop in gesprek met Sky Sports. "Dit is al de tweede keer en dat is heel moeilijk, maar het is nou eenmaal zo. Het gebeurde vorige week met Wolves en woensdag met . We zagen dat keeper Adrián bij die penalty niet op de doellijn stond."

Lees beneden verder

De Spaanse manager stelt dan ook dat er niet consequent beslissingen worden genomen. "Dat moeten ze fixen. Tijdens de wedstrijd is het nu soms gewoon niet duidelijk. Ze geloven dat Llorente een handsbal maakt, maar soms ook niet", verwees Guardiola naar de beslissende goal van de Spurs, in die Champions League-return van dit voorjaar.

"Ongelooflijk dat we vandaag geen strafschop kregen", sprak de coach over een overtreding op Rodri in de zestien meter. "De VAR zei dat het geen strafschop was, maar aan het einde van de wedstrijd weer wel."

won vorige week nog met 0-5 van en staat nu dus op vier punten, net als . en boekten zaterdag wel een overwinning en komen op zes. Volgend weekend staan zij tegenover elkaar op Anfield.