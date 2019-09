Guardiola komt met update over Laporte

Pep Guardiola verwacht dat hij vroeg in het nieuwe kalenderjaar pas weer kan beschikken over Aymeric Laporte.

De Franse verdediger viel op 31 augustus uit tijdens de wedstrijd van tegen . In een poging de bal te veroveren blesseerde Laporte zijn knie. De vooruitzichten beloofden niet veel goeds en City zou de speler mogelijk het grootste deel van dit seizoen kwijt zijn.

Guardiola suggereerde vrijdag op een persconferentie dat dat niet het geval is, al laat een terugkeer toch nog lang op zich wachten. Op een vraag hoelang de revalidatie van Laporte gaat duren, antwoordde hij: "Niet lang. Misschien vier of vijf maanden. Het wordt januari of februari", aldus de Spaanse manager.

Manchester City hoopte aanvankelijk nog dat Laporte voor de kerstperiode weer op het veld zou kunnen staan. De 25-jarige mandekker wordt door Guardiola gezien als de beste linker centrale verdediger ter wereld. In de eerste drie Premier League-duels van dit seizoen miste hij geen minuut.

Aymeric Laporte is in het Etihad Stadium aan zijn tweede volledige seizoen begonnen. De Engelse kampioen nam hem in januari 2018 over van Athletic Club, waar hij in december 2012 zijn debuut in LaLiga maakte.

Aankomend weekend hervat Manchester City de competitie met een uitwedstrijd bij promovendus Norwich City (uit). De titelverdediger pakte tien punten in de eerste vier wedstrijden. Alleen koploper staat op twaalf punten.