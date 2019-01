Guardiola kan Mourinho's Premier League-record verslaan

De Man City-baas kan een record verslaan dat momenteel in handen is van zijn rivaal en voormalige manager van Manchester United.

Als Manchester City dinsdagavond Newcastle United weet te verslaan op St James' Park, dichten ze niet alleen de kloop tussen hen en koploper Liverpool tot slechts één punt, maar Josep Guardiola zal ook een Premier League-record breken.

Het bezoek aan the Magpies zal Guardiola zijn honderdste Premier League-wedstrijd aan de leiding van City zijn en de voormalige trainer van Barcelona heeft tot nu toe 73 overwinningen geboekt met the Citizens.

Nog één zege zal hem José Mourinho doen passeren als het gaat om de meeste overwinningen behaald in de eerste honderd wedstrijden op het hoogste Engelse niveau.

Dit seizoen voor Manchester City is nog niet zo dominant geweest als vorig seizoen, nu al in totaal drie wedstrijden verloren, maar dat betekent niet dat ze niet nog steeds indrukwekkend zijn. Man City en Liverpool lijken de enige twee ploegen te zijn die dit seizoen strijden om het landskampioenschap en overwinning op Newcastle zal daarbij zeker helpen.

Guardiola heeft ook het hoogste winstpercentage van elke manager die de leiding had over minstens 75 Premier League-wedstrijden, door onder ander Sir Alex Ferguson, Manuel Pellegrini en Roberto Mancini achter zich te laten.

De City-manager heeft tot nu toe 73,7 procent van zijn wedstrijden gewonnen, meer dan het winstratio van 67,1 procent van Antonio Conte en de 65,2 procent van Ferguson. De legende van Manchester United behaalde echter zijn winstpercentage in 810 Premier League-wedstrijden in 21 jaar tijd.

De Catalaanse coach is naast de Premier League-titel ook nog in de race voor de drie andere te winnen prijzen, waar City nog actief is in de Champions League, FA Cup en Carabao Cup. De ploeg streeft ernaar om het eerste team te worden dat zijn Premier League-titel met succes verdedigt sinds Manchester United in 2008 en 2009.