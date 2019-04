Guardiola: "Ja, ik zou graag willen dat hij eerder naar bed gaat"

Benjamin Mendy heeft zich niet populair gemaakt bij Manchester City. De verdediger vermaakte zich afgelopen weekend in een club in Manchester.

Mendy werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gespot in Club Liv. Een video van de Fransman, die tot diep in de nacht op de dansvloer stond, ging dinsdag viraal. Mendy maakte weliswaar geen deel uit van de wedstrijdselectie van manager Josep Guardiola voor het uitduel met (0-2) van zaterdagmiddag, maar hij moest die dag wel op het trainingsveld staan.



Guardiola kreeg daags voor het duel met de vraag wat hij van de instelling van Mendy vond. "Ze zijn oud genoeg om te weten wat ze moeten doen", repliceerde de manager van . "Ik ben niet zijn vader. Ja, ik zou graag willen dat hij eerder naar bed gaat. Maar ik kan de spelers in dat soort situaties niet controleren. Of ik zijn gedrag irritant vind? Nee, ik ben een relaxte man. Wellicht kom ik niet zo over, maar ik slaap heel goed."



Mendy maakte medio 2017 voor ruim vijftig miljoen euro de overstap van naar Manchester City. Hij miste het merendeel van afgelopen seizoen door een knieblessure. In november vorig jaar raakte de 24-jarige Fransman opnieuw geblesseerd aan het gewricht en sindsdien kwam hij niet verder dan 28 minuten in de EFL Cup tegen Burton Albion. De voorbije weken kampte hij namelijk met een terugval in zijn herstel.



De teller van Mendy staat zodoende in totaal op slechts zestien optredens in de Premier League. Guardiola bevestigde dat de verdediger weer fit is en wellicht tegen Cardiff City zijn rentree kan maken. De onderlinge relatie is niet al te best. In september vorig jaar bezocht Mendy het gevecht tussen Anthony Joshua en Alexander Povetkin op Wembley. De volgende dag kwam hij te laat om zich aan zijn knie te laten behandelen en dat bleef niet zonder gevolgen.



Mendy kreeg vervolgens te horen dat hij zich een week lang niet bij de eerste selectie hoefde te melden. Guardiola heeft de verdediger ook al gewaarschuwd voor de manier waarop hij zich op sociale media uit. Manchester City lijkt de intentie te hebben om voor komend seizoen een nieuwe linksback aan te trekken. Alex Grimaldo van en Ben Chilwell van lijken de beste papieren te hebben.