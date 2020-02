Guardiola is qua voorbereiding een meester, maar City is zeer onzorgvuldig

De Premier League-kampioen werd na de nederlaag in de derby van Manchester ook afgetroefd door de Spurs van José Mourinho.

Pep Guardiola zal zijn spelers van publiekelijk altijd verdedigen, dus alleen de aanwezigen in de kleedkamer na de 2-0 nederlaag bij weten wat daar gezegd is.

Drie kwartier na afloop en terwijl José Mourinho al op weg was naar huis, nadat hij onderweg nog even de familie van Steven Bergwijn feliciteerde, waren de City-spelers nog steeds opgesloten in de kleedkamer. Zelfs officials van de Premier League en personeel van de club werd buitengesloten.

Guardiola gaf natuurlijk geen indicatie van wat hij heeft gezegd. Hij vertelde op zijn persconferentie alleen dat hij niet boos was. Maar kijkend naar de sombere gezichten van de spelers die naar de bus sjokten, kun je wel stellen dat de City-manager ze niet heeft geprezen voor het feit dat ze het eerste uur in Londen domineerden.

De Catalaan was gefrustreerd vanwege de manier waarop zijn oude rivaal Mourinho hem versloeg. Guardiola is berucht om de werkwijze waarmee hij in de voorbereiding op een wedstrijd rekening houdt met ieder detail. Het is dan ook zorgwekkend dat zijn elftal dit seizoen soms zo onzorgvuldig is.

Tegen de Spurs waren The Citizens een uur lang de bovenliggende partij. Ze creëerden en verprutsten genoeg kansen, terwijl de thuisploeg ondertussen geen enkel schot op doel loste. Drie minuten na de tweede gele prent voor Oleksandr Zinchenko stond men ineens met tien man en 1-0 achter en was de zesde nederlaag van dit seizoen in de maak. Dat zijn er al net zoveel als in het teleurstellende eerste jaar van Guardiola.

"Ik ben niet boos", reageerde de coach na afloop. "Ik ben alleen boos als we niet goed spelen, niet hard genoeg werken of geen strijd leveren. Dit team is gebouwd om op een bepaalde manier te voetballen, we moeten heel precies zijn."

"Maar als we verliezen, keer ik me nooit tegen mijn spelers. We hebben verloren, maar we blijven doorgaan. Er zijn nog veel maanden te spelen."

City liet 31 doelpogingen noteren in de laatste twee duels tegen Tottenham en en die leverden geen enkel doelpunt op. De tegenstanders schoten vijf keer en maakten er drie.

Thierry Henry, die met hem samenwerkte bij , onthulde ooit dat Guardiola zijn spelers vertelde dat het hun taak was om de bal in en rond de zestien te krijgen, en dat het Henry's taak was om te scoren.

De aanvallers van City doen op dit moment niet goed hun werk. Van de basisspelers tegen Spurs heeft Raheem Sterling al acht wedstrijden niet gescoord en Riyad Mahrez vijf. Zelfs de productie van Sergio Agüero is de afgelopen week stil komen te staan.

De bezoekers hadden ook geen geluk; een bal van Agüero belandde in de eerste helft via Lloris op de paal. Er waren zenuwen voor het doel, want Ilkay Gündogan miste voor het eerst een strafschop. En er was sprake van slechte beslissingen nemen - Agüero en Gündogan lieten het scoren aan elkaar over nadat Kevin De Bruyne de bal perfect teruglegde.

Voor een elftal dat al voor het derde seizoen op rij de grens van 100 goals is gepasseerd, ontbrak het City opnieuw aan een killer instinct.

"Daar gaat het uiteindelijk om. Wedstrijden winnen en meer doelpunten maken dan je tegenstander. Vandaag deden we dat niet, maar ik weet geen andere manier om goed te voetballen en meer kansen te creëren dan de tegenstander", aldus Guardiola.

"Als je meer creëert dan je tegenstander, win je normaal gesproken ook. Dat moeten wij nu ook gaan doen. Ik heb als speler en als manager eerder in deze positie gezeten en het is niet de eerste keer dat we wel goed spelen, maar niet scoren. Daar gaan we aan werken."

De problemen ontstonden echter niet alleen in de voorhoede. Zinchenko's overtreding op Harry Winks, waarvoor hij zijn tweede gele kaart kreeg, was dom en onnodig. Net als Gündogan's beslissing om vlak daarvoor een overtreding op de Spurs-middenvelder te maken en zo de aanval te stoppen. Bovendien verloor Nicolas Otamendi tegenstander Heung-min Son uit het oog bij de beslissende 2-0.

Manchester City heeft nog drie weken tot de cruciale eerste ontmoeting met in de tweede ronde van de . Dat tweeluik zal voor een groot deel bepalen hoe het seizoen voor de Engelsen uitpakt en Guardiola wil uiteraard met zelfvertrouwen naar de kraker toewerken.

Toen City vorig seizoen kampioen werd met 100 punten, werd de ploeg omringd door camera's die unieke beelden maakten voor een documentaire. Het zou misschien veel interessanter zijn geweest als ze zouden filmen tijdens dit seizoen, dat helemaal mis dreigt te gaan.