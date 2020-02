'Guardiola is gedecideerd over toekomst; De Bruyne loopt miljoenen mis'

Josep Guardiola wil trouw blijven aan Manchester City, zo melden diverse Engelse media maandag, waaronder de BBC.

De Engelse topclub kreeg vrijdag van de UEFA te horen dat men de komende twee seizoenen is uitgesloten van Europees voetbal, waardoor media speculeerden over de toekomst van de manager. Naar verluidt gaat Guardiola City echter niet verlaten.

De UEFA oordeelde dat de grootmacht meerdere malen de regels inzake Financial Fair Play (FFP) had overtreden én dat de club de Europese voetbalbond had misleid. Naast een boete van dertig miljoen euro mag City de komende twee seizoenen ook geen Europees voetbal spelen.

The Citizens stappen naar het internationaal sporttribunaal CAS in een poging de straf teniet te doen. Na de bekendmaking van het nieuws speculeerden Engelse media over een leegloop bij City. Volgens de BBC gaat Guardiola de club in ieder geval niet verlaten als de straf blijft staan.

Volgens de tv-zender heeft de Spaanse manager aan vrienden verteld dat hij de intentie heeft om bij City te blijven ondanks de verbanning van twee jaar. Guardiola ligt nog tot medio 2021 vast in het Etihad Stadium.

Guardiola heeft een clausule in zijn contract die hem in de gelegenheid stelt om na dit seizoen afscheid te nemen van City. De verwachting was eerst dat de coach de clausule zou activeren mocht de straf gehandhaafd worden, maar de BBC en Sky Sports melden dat Guardiola bij City blijft.

Ook Raheem Sterling gaat de club niet verlaten komende zomer, stelt laatstgenoemde tv-zender. Volgens Het Laatste Nieuws is City nu bezig te beraden hoe de spelers te kunnen compenseren.

Zo claimt de Belgische krant dat de uitsluiting van Europees voetbal gevolgen heeft voor de portemonnee van onder anderen Kevin De Bruyne. De middenvelder loopt naar verluidt drie miljoen euro aan premies mis als de club definitief niet op het Europese podium zal acteren de komende twee jaar.