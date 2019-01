Guardiola: "Ik ben oneerlijk tegenover veel spelers en dat weet ik"

Pep Guardiola erkent dat het soms lastig kan zijn voor zijn spelers dat hij bij Manchester City een roulatiesysteem toepast.

City wist maandagavond met 3-0 te winnen van Wolverhampton Wanderers. The Citizens zijn nog op drie fronten actief en daarom moet manager Josep Guardiola geregeld rouleren in zijn elftal.



"Ik heb een geweldige selectie. Als Kevin De Bruyne verdient om weer te spelen, betekent het dat Ilkay Gündogan niet speelt. Hij heeft de afgelopen wedstrijden zes of zeven assists geleverd, maar speelde niet vandaag en had dat misschien wel verdiend. Bernardo Silva en Fernandinho verdienen het ook om te spelen, als je kijkt naar hun recente prestaties. Daar heb ik met Ilkay over gesproken", tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Guardiola na afloop van het duel met Wolverhampton Wanderers.



"Phil Foden, een van mijn favoriete spelers, zat vandaag zelfs op de tribune. Er zijn heel veel wedstrijden en iedereen komt aan spelen toe. Misschien komen er in de volgende wedstrijd weer nieuwe spelers in", vervolgt de Spaanse oefenmeester. "Ze moeten er dus klaar voor zijn. Want als ze niet goed spelen, staat er iemand anders klaar om hun plek over te nemen. Ik ben oneerlijk tegenover veel, veel spelers en dat weet ik."



"Ik koos vandaag voor verse spelers, John Stones, Aymeric Laporte, Bernardo Silva en Fernandinho", aldus Guardiola. "Als je in vier competities speelt, kan je het niet met elf of twaalf spelers af. Dat kan je onmogelijk volhouden, zowel in fysiek als in mentaal opzicht. Sommige spelers komen vaker in actie dan andere spelers, maar iedereen gaat tot het einde van het seizoen nog veel in actie komen. Iedereen heeft gespeeld, dus iedereen maakt onderdeel uit van dit seizoen."



Guardiola houdt zich niet bezig met het programma van titelconcurrent Liverpool. "Ik heb geen glazen bol om te kijken wanneer ze punten gaan verliezen. Ik heb tegen de spelers gezegd: kijk daar niet naar, houd je niet bezig met de kalender van Liverpool. Normaal gesproken ga je zelf punten verliezen als je je focust op de concurrentie. Dat is mijn ervaring, je raakt erdoor afgeleid. Als wij blijven spelen, winnen en Liverpool toch kampioen wordt, ben ik de eerste om Jürgen te feliciteren. Het enige dat we kunnen doen, is er zijn en onze wedstrijden winnen. Tegen Wolves hebben we dat gedaan."