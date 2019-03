Guardiola hoopt: "Als het zeker was dat hij wil blijven, had hij al verlengd"

Manchester City won afgelopen weekend de EFL Cup en is met de landstitel, de Champions League en de FA Cup in de race voor nog drie prijzen.

De regerend Engels landskampioen is echter ook al bezig met de invulling van de selectie voor het aankomende seizoen en trainer Josep Guardiola verwacht in de zomer een aantal nieuwe spelers te kunnen verwelkomen.

Zo wordt de bijna twee jaar geleden voor ruim 57 miljoen euro aangetrokken Benjamin Mendy geteisterd door blessureleed en Guardiola sluit niet uit dat er een vervanger voor de Fransman zal worden aangetrokken: "Ik weet niet wat er precies gaat gebeuren, maar we denken eraan om een speler voor die positie te vinden. Hij is vandaag niet fit en als hij twee seizoenen geblesseerd is, kunnen het er ook drie worden", vertelde de Spanjaard tijdens een persmoment.



"Hopelijk gebeurt dat niet, hij werkt eraan, maar de waarheid is dat we hem maar een paar wedstrijden hebben kunnen gebruiken. Uiteindelijk zijn het de sterkste jongens die er elke dag staan, daarom denken we nu alvast na over volgend seizoen. Ik denk dat we voor drie à vier posities moeten kijken en we hebben al wat ideeën. Ik weet niet wat er precies gaat gebeuren, maar het halen van een linksback is een optie. Jullie weten dat we ook gaan proberen een controlerende middenvelder binnen te halen en we denken nog na over een andere positie."



Naast het halen van nieuwe spelers werkt Manchester City achter de schermen eveneens aan een contractverlening voor Ilkay Gündogan. De middenvelder, die niet altijd kan rekenen op een basisplaats, ligt nog tot volgend jaar vast en werd de afgelopen maanden in verband gebracht met onder meer zijn oude club Borussia Dortmund. Guardiola weet niet zeker of de Duits international wel wil blijven: "Hij weet zelf het beste wat hij wil. Hij weet ook hoe wij over hem denken, maar de beslissing is uiteindelijk aan hemzelf."



"We proberen met hem te praten. Wij willen het contract nu meteen verlengen. Gisteren was beter geweest dan vandaag en vandaag zou beter zijn dan morgen, maar als hij niet wil kunnen wij er verder niets meer aan doen. Als het honderd procent zeker was dat hij wil blijven, zou de deal al rond zijn geweest." De eerstvolgende wedstrijd voor Guardiola en Manchester City staat zaterdagmiddag op het programma, als Bournemouth de tegenstander is.