Guardiola: "Hem verkopen we niet, zelfs niet voor vijfhonderd miljoen"

Phil Foden is volgens Josep Guardiola de enige speler die Manchester City hoe dan ook niet zal verkopen, zelfs niet voor vijfhonderd miljoen euro.

De negentienjarige middenvelder verlengde aan het einde van vorig jaar nog zijn contract bij the Citizens en ligt tot medio 2024 vast in het Etihad Stadium. Hoewel hij dit seizoen amper aan spelen toekomt onder Guardiola, mag hij onder geen beding vertrekken.

"We hebben Foden niet per ongeluk een nieuw contract gegeven", laat Guardiola optekenen in het boek Pep's City: The Making of a Superteam. "Hij is onze enige speler die onder welke omstandigheid dan ook niet verkocht zal worden. Zelfs niet voor vijfhonderd miljoen euro. "

"Phil gaat nergens heen: Phil is City. We gaan ook niemand anders aantrekken voor die positie", belooft de oefenmeester. Guardiola ziet Foden als de opvolger van David Silva. "Als David Silva vertrekt, weten wij precies wie onze nieuwe tovenaar wordt."

"Hij is opgegroeid met ons. Hij is een van ons en zal uitgroeien tot een van de beste spelers van de Premier League", aldus de Spaanse trainer, die uitlegt hoe het komt dat Foden dit seizoen nog niet veel heeft gespeeld.

"We moeten hem rustig brengen. Maar het is duidelijk dat Foden een plek in ons team heeft", aldus Guardiola, die niet denkt dat Foden onder een andere manager meer zou spelen bij .

"Ik ben benieuwd of een andere manager hem de kans zou geven om zich te ontwikkelen, of hem zou verhuren. Ik laat hem niet graag buiten de wedstrijdselectie, maar ik moet aan de hele selectie denken. Phil begrijpt dat", aldus de 48-jarige coach.