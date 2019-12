Guardiola heeft gelijk: Man City is nog geen titelkandidaat in Champions League

De Spanjaard werd al drie keer vroeg uitgeschakeld in de Champions League en hij zei deze week dat hij zijn team niet bij de favorieten plaatst.

Twaalf maanden geleden was nog zó onaantastbaar dat een 'quadruple' serieus tot de mogelijkheden behoorde.

Pep Guardiola's formatie pakte de drie prijzen in eigen land en wie weet had men ook de veroverd als de goal van Raheem Sterling in de krankzinnige kwartfinale tegen niet was afgekeurd.

Na overleg met de VAR werd Sterling's treffer in de 94ste minuut geannuleerd wegens buitenspel en Tottenham haalde uiteindelijk de finale. De ultieme ambitie van City om de Europese hoofdprijs te winnen moest wéér worden uitgesteld.

In plaats van een gemiste kans beschouwden velen het slechts als een kleine verstoring, aangezien City voorbestemd leek om het toernooi vroeg of laat toch wel te winnen. De Premier League-kampioen zou deze jaargang terugkeren voor een nieuwe poging, als één van de favorieten en sterker dan ooit na drie jaar van gestage verbetering onder Guardiola.

Met nog één poulewedstrijd te gaan, woensdagavond op bezoek bij Dinamo Zagreb, is City al zeker van de winst in groep C en daarmee een ticket voor de achtste finales. Maar toch vreest zelfs Guardiola dat zijn elftal na een teleurstellende competitiestart ver weg is van een Europese triomf.

De Catalaan gaf zaterdag na de verrassende thuisnederlaag tegen toe dat City momenteel niet op hetzelfde niveau zit als de topteams van Europa, zoals , , en .

Hij weet dat hij nog steeds topkwaliteit in zijn selectie heeft, maar de vorm - slechts twee zeges in de laatste zeven duels en geen enkele keer de nul - zal de Europese grootmachten niet afschrikken.

In de Premier League is de achterstand op koploper Liverpool al veertien punten, dus titelprolongatie lijkt onhaalbaar. Met de Champions League is er nog één hoofdprijs over, maar zelfs de manager betwijfelt of City z'n prestaties kan verbeteren voordat in februari de knockout-fase begint.

"We spelen ons eigen spel, maar om het juiste niveau te halen moeten we op sommige punten beter gaan voetballen. In de zestien bijvoorbeeld", zei hij in de aanloop naar het duel van woensdag. "We zijn er op dit moment nog niet klaar voor, maar in februari misschien wel. Daarna kan er van alles gebeuren."

Ondanks de nodige aankopen in de zomer lijkt de selectie van The Citizens zwakker dan vorig jaar rond deze tijd. De centrale verdediging is al het hele seizoen het grootste probleem, door de zware knieblessure bij Aymeric Laporte en de mislukte poging om Vincent Kompany te vervangen.

Het gevolg was dat Fernandinho vanuit zijn positie als controlerende middenvelder, waar hij uitblonk, een linie naar achteren werd gehaald. Vervanger Rodri groeide meteen uit tot basisspeler in plaats van dat hij in zijn eerste seizoen geleidelijk aan meer speeltijd kreeg.

Ook de linksbackpositie blijft een probleem. Benjamin Mendy, Oleksandr Zinchenko en nieuweling Angeliño hebben alledrie geen vaste plaats veroverd, terwijl op rechts Juventus-aanwinst João Cancelo nog geen serieuze concurrent is voor Kyle Walker.

De onbetwistbare realiteit is echter dat Guardiola's vaste basisspelers een jaar ouder zijn geworden en de impact van twee briljante, maar slopende seizoenen lijkt z'n tol te eisen.

De invloed van zowel David Silva als Sergio Agüero is afgenomen. Zij kunnen niet meer met dezelfde intensiteit druk zetten. Door de langdurige blessure bij Leroy Sané kan Guardiola zijn aanvallers bovendien niet zoveel roteren als hij graag zou willen.

Voor Cancelo en Rodri zijn hun City-carrières pas net begonnen en de tijd zal leren hoe succesvol die dure aankopen gaan zijn. Maar de beslissing om niet te investeren in een ervaren centrale verdediger betekent dat City er bepaald niet op vooruit is gegaan.

Barcelona gaf een vermogen uit aan Antoine Griezmann en de talentvolle Frenkie de Jong, Juventus deed hetzelfde voor Matthijs de Ligt en bood de transfervrije Aaron Ramsey en Adrien Rabiot een behoorlijk salaris.

Ondertussen is Liverpool gestimuleerd door een briljant seizoen in de Premier League, waarin het op één punt de eerste landstitel sinds 1990 misliep, en de zesde Europacup 1 of Champions League werd veroverd.

Het probleem in het Etihad Stadium zit 'm niet alleen in de spelersgroep. Guardiola zal ongetwijfeld blijven vasthouden aan zijn risicovolle aanvallende filosofie, waarmee iedere tegenstander wordt overlopen als alles goed gaat. Maar op dit moment gaat het dus niet goed.

De drie Europese eliminaties onder Pep - waarin men zes goals incasseerde tegen , vijf tegen Liverpool en vier tegen Spurs - geven bovendien een goede reden om te vrezen dat het opnieuw mis zal gaan.

Middenvelder Ilkay Gündogan gaf toe dat City in de beginmaanden van dit seizoen de concentratie soms kwijt was. Hij hoopt dat de juiste vorm er weer is als de achtste finales voor de deur staan.

Lees beneden verder

"Als je succesvol bent en zoveel hebt gewonnen, verlies je in zo'n periode soms de focus", aldus de Duitser. "Maar hoe vaker je vervolgens verliest, hoe meer je beseft dat je niet op zo'n manier wil eindigen. Dan wil je weer verbeteren en het niveau halen dat je eerst had."

"De uitdaging is nu om zo snel mogelijk terug te komen op dat niveau. We willen allemaal succesvol zijn en de beste zijn, want daar hebben we genoeg potentie voor."

Manchester City zal dat inderdaad snel voor elkaar moeten krijgen, anders krijgt Pep Guardiola gelijk en hoort zijn team inderdaad niet bij de Europese elite.