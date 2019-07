Guardiola heeft boodschap voor uitblinker: "Ik wil gewoon dat hij blijft"

Leroy Sané scoorde woensdag tweemaal in de met 1-6 gewonnen oefenwedstrijd van Manchester City tegen Kitchee SC.

Manager Josep Guardiola was op de aansluitende persconferentie lovend over de door begeerde aanvaller. De Duitser moet in de optiek van Guardiola gewoon als speler van the Citizensaan het nieuwe seizoen beginnen. "Leroy speelde een goede wedstrijd, zeker in de tweede helft.

"Ik heb veel waardering voor hem en vind het ook nog eens een aardige jongen. Leroy kan echter nog veel beter.Ik heb inmiddels al twee of drie keer aangegeven dat ik wil dat hij gewoon bij blijft."

In de Duitse media verschenen verhalen dat Bayern circa tachtig miljoen euro over zou hebben voor Sané, al heeft dat nog niet geleid tot een akkoord tussen beide clubs.

Angeliño, die door zijn goede spel bij voor twaalf miljoen euro werd teruggehaald door Manchester City, deed een helft mee in de vriendschappelijke ontmoeting van woensdagmiddag.

De Spaanse linksback deed dat volgens Guardiola naar behoren. "Ik weet zeker dat Angeliño alleen nog maar beter kan worden", aldus Guardiola, die ook te spreken was over de inbreng van miljoenenaankoop Rodri.

"Hij heeft ervaring en is bovendien erg slim. Rodri let enorm goed op de details. Ik heb net als bij Angeliño geen enkele twijfel over hem. Zij zullen zich ongetwijfeld aanpassen aan de speelstijl die wij hanteren."

Manchester City staat 4 augustus tegenover in het duel om de Community Shield. Een week later begint het Premier League-seizoen met een uitwedstrijd tegen .