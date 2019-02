Guardiola 'groot fan': "Soms ga ik tegen besluit arbiter in, maar nu niet"

Sinds het begin van de knock-outfase van de Champions League maakt de VAR zijn opwachting in het miljardenbal, met veel discussies tot gevolg.

De VAR speelde met een afgekeurde goal en het besluit om een eerder gegeven strafschop buiten de zestien te leggen een grote rol bij de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Juventus en ook bij het treffen tussen Schalke 04 en Manchester City was het raak. The Citizens, die uiteindelijk wel met 2-3 wisten te winnen, kregen twee strafschoppen tegen, terwijl Nicolás Otamendi twintig minuten voor tijd moest inrukken met zijn tweede gele kaart.

De eerste strafschop van Schalke kwam na ingrijpen van de videoscheidsrechter, terwijl hij ook aan de basis stond van de uitsluiting van Otamendi. Josep Guardiola was ondanks deze nadelige besluiten voor zijn ploeg te spreken over de VAR: "Ik ben een groot fan. De eerste was een strafschop, de tweede ook", reageerde hij na afloop van het duel tegenover verslaggevers.



"Bij de tweede penalty was het misschien wel buitenspel, dus als we ergens over moeten klagen zou dat het moeten zijn. Maar ik vertrouw de VAR. Soms ga ik tegen de beslissingen van de arbitrage in, maar nu niet. De rode kaart kon een rode kaart zijn en de strafschoppen waren terecht", was hij duidelijk. Guardiola hoopt dan ook dat de VAR de tijd krijgt om de kinderziektes af te schudden: "Het is net als met een nieuwe trainer."



"Het is alsof je verwacht dat er meteen met 6-0 gewonnen wordt als je als coach ergens instapt. De VAR heeft tijd nodig, het gaat nog beter worden. De scheidsrechter liet me weten dat het systeem even kapot was (arbiter Carlos del Cerro Grande kon bij de eerste strafschop geen videobeelden terugkijken, red.), maar ik steun de werkwijze. De scheidsrechter heeft hulp nodig en dat is het idee achter de VAR."