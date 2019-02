Guardiola geniet op Rodney Parade: "Ook Ajax speelde geweldig"

Pep Guardiola heeft genoten van de afgelopen voetbalweek. Zijn Manchester City won zaterdagavond in de FA Cup van Newport County (1-4).

De club uit de League Two maakte het de ploeg van trainer Josep Guardiola weliswaar lastig, maar via doelpunten van Phil Foden (twee), Leroy Sané en Riyad Mahrez plaatsten the Citizens zich op Rodney Parade voor de kwartfinales van het fameuze bekertoernooi van Engeland.



David Silva was een van vele ervaren voetballers van Manchester City die in Zuid-Wales aan het startsignaal verscheen. De Spanjaard maakte onder moeilijke omstandigheden 82 minuten vol. "Ongelooflijk", omschreef Guardiola het spel van zijn landgenoot. "Hij is 33 jaar, strijdt en wint duels. Heel, heel goed. David is een fantastische voetballer. Hij speelde hier, tegen een club uit de League Two, als een achttienjarige, als een Phil Foden."



Guardiola was onder de indruk van de kwaliteiten van Newport County, dat in de FA Cup verrassend ver kwam maar in de League Two slechts een vijftiende plaats inneemt. "Ik was heel erg onder de indruk. De supporters waren geweldig. Ik vind hun positie in de competitie erg verrassend. Vanavond besefte ik waarom Engels voetbal beter dan ooit is en waarom de FA Cup speciaal is voor teams in deze omstandigheden. Ze maken gebruik van hun sterke punten en dat is de reden waarom de beker altijd veel verrassingen kent."



Manchester City wacht nu de eerste ontmoeting met Schalke 04 in de Champions League, waarna volgende week zondag de finale van de League Cup tegen Chelsea op het programma staat. "We zitten nog in vier competities en we gaan alle uitdagingen aan. Vandaag was het in de League Two en over vier dagen spelen we op het allerhoogste niveau. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering. De grootste fout die je kan maken, is geloven dat je beter bent dan de rest. Kijk naar wat er gebeurde tussen Manchester United en Paris Saint-Germain en ook Ajax speelde een geweldige wedstrijd tegen Real Madrid."