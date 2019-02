Guardiola geniet: "Hij is nu al de grootste ster van Portugal"

Bernardo Silva kwam in zijn eerste seizoen bij Manchester City vaak als invaller binnen de lijnen, maar nu is de spelmaker een onbetwiste basisklant.

Trainer Pep Guardiola is bijzonder te spreken over het spel van de 24-jarige middenvelder en denkt dat zijn pupil het ver zal schoppen. Zijn antwoord op de vraag of Silva, die bij de Portugese nationale ploeg de afgelopen jaren opereerde in de schaduw van onder meer Cristiano Ronaldo, in de toekomst de beste speler van zijn land kan worden, is dan ook duidelijk.

"Hij is nu al de grootste ster. Hij heeft alles, hij is een geweldig persoon en trekt nooit een lelijk gezicht als hij maar vijf minuten mag spelen", reageerde hij tijdens een persmoment. "Hij is de speler die het meest geliefd is door het hele team en hij is een van de meest getalenteerde spelers die ik ooit heb gezien, hij kan op drie of vier verschillende posities uit de voeten."



"Hij weet dat het niet uitmaakt als hij iets minder goed speelt, omdat hij maar blijft gaan. Je kan niet steeds drie wedstrijden achter elkaar op je topniveau spelen, maar je kan wel blijven rennen en rennen. Hij is dit seizoen misschien een van de twee of drie beste spelers van de Premier League. Kijk ook naar de manier waarop hij zijn doelpunten viert met zijn ploeggenoten, het is een genot om met hem te werken."



"Ik heb ongelooflijk veel mazzel dat ik hem onder mijn hoede heb", vervolgde Guardiola zijn verhaal. "Ik geniet van elke training en van elke wedstrijd. Portugal heeft enorm veel geluk met hem, de bondscoach zal hem in elke wedstrijd gebruiken. Ik houd van hem, zo simpel is het." Silva kwam in de huidige voetbaljaargang vooralsnog tot 26 optredens in de Premier League en was in die wedstrijden goed voor 5 goals en 6 assists.