'Guardiola en Overmars moeten grootmacht er weer bovenop helpen'

Josep Guardiola en Marc Overmars zijn in beeld bij AC Milan, zo verzekert Mundo Deportivo zaterdag.

Volgens de Spaanse sportkrant is de manager van de ideale kandidaat om vanaf volgend jaar zomer voor de selectie te staan en is de directeur voetbalzaken van in beeld om vanaf 2020/21 de technische portefeuille van de Italiaanse club voor zijn rekening te nemen.

Elliott Management, de eigenaar van , zou gefrustreerd zijn over het gebrek aan goede resultaten én goede trainers in de voorbije jaren.

De club, momenteel tiende in de , ontdeed zich eerder deze maand van Marco Giampolo, die verantwoordelijk werd gehouden voor de matige resultaten in deze voetbaljaargang.

Opvolger Stefano Pioli werd tien dagen geleden aangesteld, maar zou intern hooguit als een tussenoplossing worden gezien.

Guardiola heeft nog een contract tot medio 2021 met Manchester City. De Spanjaard werd maanden geleden met in verband gebracht, maar de club uit Turijn koos voor de terugkeer van Maurizio Sarri naar Italië.

Guardiola speelde in zijn actieve loopbaan voor Brescia en en is de Italiaanse taal machtig.

Elliott Management zou directeuren Paolo Maldini en Zvonimir Boban te onervaren voor hun functies vinden en verwijt het tweetal dat ze op transfergebied alleen bij oude bekenden uitkomen.

Overmars zou in het San Siro als de ideale kandidaat voor de functie van technisch directeur worden gezien, al verlengde hij eerder dit jaar wel zijn contract met Ajax tot de zomer van 2024.