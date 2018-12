Guardiola en De Bruyne loven ex-keeper van NAC: "Het is een ijskonijn"

Arijanet Aro Muric vervulde dinsdagavond een belangrijke rol voor Manchester City.

De doelman stopte twee strafschoppen in de noodzakelijke penaltyreeks tussen Leicester City en het team van Josep Guardiola, in de kwartfinales van de EFL Cup. Het duel in het King Power Stadium eindigde in de reguliere speeltijd in 1-1, waarna penalty’s uitsluitsel moesten bieden. The Citizens zegevierden mede dankzij Muric met 1-3.

Muric keerde de strafschoppen van James Maddison en Caglar Soyuncu en kreeg na afloop de nodige complimenten. “"Afgelopen seizoen hebben we de finale gehaald en gewonnen en dat willen we dit seizoen weer. Het was een vergelijkbaar einde. Afgelopen seizoen was Claudio Bravo exceptioneel en nu is het Arijanet"”, claimde Guardiola na afloop van het duel.



“"Ik weet niet of onze benen het dit seizoen zullen volhouden, maar het is beter om de halve finales te bereiken dan eruit te liggen”", vervolgde de manager van Manchester City. “" Aro is zo groot, zijn reactievermogen is zo snel en hij nam de juiste beslissingen. Het is een goede ervaring voor hem. Hij is jong en ontzettend verlegen. Dit is een mooi moment voor hem en hij verdient een groot applaus.”"



De twintigjarige Muric zou eigenlijk een volledig seizoen uitgeleend worden aan NAC Breda. Hij keepte medio augustus tegen De Graafschap (3-0), maar na blessureleed bij Bravo werd hij teruggehaald. De inmiddels enkelvoudig Kosovaars international speelde dinsdag zijn derde wedstrijd in de EFL Cup, na eerdere optredens tegen Oxford United (0-3) en Fulham (2-0).



“"Het was een open wedstrijd en uiteindelijk zorgde die jongen ervoor dat we de halve finale hebben gehaald”, zei Kevin De Bruyne op zijn beurt. “Hij heeft enkele geweldige reddingen verricht. Het is een ijskonijn. Hij deed wat hij moest doen, maar ik denk dat het juist een prachtig moment voor hem is.”"