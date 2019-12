Guardiola durft gok aan met Fernandinho: "Ik hoef geen spelers in januari"

De coach van Manchester City hoeft geen nieuwe spelers te zien in januari, want hij stelt zijn vertrouwen in het hart van de defensie op Fernandinho.

Toen de Braziliaan vorig seizoen rond Kerst twee wedstrijden ontbrak, verloor twee keer op rij en dat kostte Pep Guardiola bijna de landstitel.

Fernandinho is een van de meest geliefde spelers van de Spanjaard, die hem sinds zijn komst in het Etihad Stadium meerdere malen omschreef als 'slim, intelligent en geweldig'.

Momenteel toont Guardiola zelfs nog meer vertrouwen in zijn luitenant tussen de lijnen. Het is aan Fernandinho om de verdediging te stutten en dat blijft zijn taak tot het einde van het seizoen.

City kreeg in de laatste zeven wedstrijden steeds minimaal een goal tegen - en won slechts drie duels - maar de trainer houdt vast aan de opties die hij nu tot zijn beschikking heeft.

"Ik hoef geen nieuwe spelers in januari", verzekerde Guardiola deze week toen hij een vraag kreeg over mogelijke aanwinsten in de winterse transferperiode.

Dat is een flinke gok nu de strijd om de landstitel zo moeizaam verloopt, terwijl ook de knock-outfase van de na de jaarwisseling weer om de hoek komt kijken.

Guardiola is echter bereid om te blijven vertrouwen op zijn manschappen. "Als we de juiste speler niet konden vinden in de zomer, lukt het zeker niet in januari."

Manchester City heeft al een selectie vol sterren en kan blessures gewoonlijk prima opvangen. Daarom krijgt Phil Foden amper minuten, terwijl ook Braziliaans international Gabriel Jesus maar spaarzaam kansen krijgt.

De enige plek waar Guardiola weinig opties heeft, is het hart van de defensie. Aymeric Laporte's langdurige blessure is een enorme klap, want hij is tot het einde van de zomer uitgeschakeld met een knieblessure.

Stiekem wordt gehoopt dat hij aan het einde van dit seizoen nog wat minuten kan maken, want de 25-jarige wordt in node gemist met zijn rust en vermogen om de opbouw van achteruit te verzorgen.

Door zijn afwezigheid zijn John Stones en Nicolas Otamendi de enige ervaren centrumverdedigers, maar beiden hebben last van een vormdip en ze kregen niet als duo het vertrouwen sinds de nederlaag tegen Norwich halverwege september.

De beslissing om geen vervanger aan te trekken voor de vertrokken captain Vincent Kompany lijkt nu een flinke misrekening - zeker als je bedenkt dat men geen plan heeft om het in januari recht te zetten.

City wilde afgelopen zomer wel een nieuwe verdediger halen, maar trok zich terug uit de strijd met toen bleek dat Harry Maguire meer dan tachtig miljoen euro zou kosten.

Een andere optie zag het bestuur niet zitten, dus nu is middenvelder Fernandinho voor de rest van het seizoen de belangrijkste centrumverdediger.

De Braziliaan met aflopend contract - gesprekken over een verlenging staan voor later gepland - gold als noodoplossing voor mogelijke problemen, vooral nu zomeraanwinst Rodri zijn plekje op het middenveld kan overnemen.

Guardiola vertrouwt blind op Fernandinho, ondanks wat kritische noten, en heeft hem nu zijn belangrijkste schakel in de verdediging gemaakt vanwege zijn vermogen om het spel te lezen en zijn vele onderscheppingen.

"Fernandinho is niet de reden waarom we winnen of verliezen", verzekert de trainer echter. "Toen we versloegen zei iedereen hoe fantastisch Fernandinho was, terwijl het ook aan hem zou liggen als we niet winnen."

"Het is volledig mijn beslissing", vervolgt Guardiola, die zijn pupil wil beschermen. "Ik heb hem graag op die positie omdat hij het spel snel kan verplaatsen en een goede lange bal in huis heeft."

Toch brengt de positiewisseling van Fernandinho wel een ander probleem met zich mee en dat is dat hij wordt gemist op het middenveld. Guardiola noemt de Braziliaan niet voor niets een van de drie beste verdedigende middenvelders ter wereld en ook op zijn 33e heeft hij nog niets aan kwaliteit ingeboet.

Rodri, voor een clubrecord van 70 miljoen euro aangetrokken, moet nog steeds wennen aan het Engelse voetbal. De 23-jarige toont bij vlagen zijn enorme potentieel, maar heeft nog niet het niveau van zijn ploeggenoot, die de afgelopen zes jaar uitblonk in die rol.

Beide spelers dragen dinsdagavond echter een grote verantwoordelijkheid tegen de grote en sterke spelers van . City wil het gat met zo snel mogelijk verkleinen, dus moeten de kleine Fernandinho en de onwennige Rodri op hun best zijn.

"We moeten ver van de goal af verdedigen en vrije trappen zo veel mogelijk vermijden", doceert Guardiola dan ook. "Daarmee kunnen zij succes boeken, want in het strafschopgebied zijn ze erg goed."

Toch zullen er nog veel grotere testcases komen voor Manchester City, dat droomt van de eindzege in de Champions League.

Zelfs als Laporte sneller dan verwacht terug is, zal ook Fernandinho achterin nog keihard nodig zijn om dat te realiseren.