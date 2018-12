Guardiola: "Dat was echt opmerkelijk, daar hecht ik ook veel waarde aan"

Manchester City werd vorig seizoen met groots machtsvertoon landskampioen, maar in de huidige voetbaljaargang ondervindt het meer tegenslag.

The Citizens staan tweede in de Premier League met vier punten achterstand op Liverpool. Manager Josep Guardiola constateert dat zijn team wel verder is dan een jaar geleden.

"In kleine details zijn we beter dan vorig seizoen. Dat is normaal, want we werken nu weer wat langer samen", zegt Guardiola tegenover Sky Sports. "Onze opbouw is beter, het hoog drukzetten kunnen we op verschillende manieren uitvoeren, we hebben meer alternatieven om snel om te schakelen en we zijn meer solide als we dieper verdedigen."



De Engelse topclub eindigde de voorbije voetbaljaargang op honderd punten, negentien punten meer dan naaste belager Manchester United. Van de 38 wedstrijden in de Premier League werden er slechts 2 duels verloren, terwijl 4 duels in een remise eindigden. Guardiola weet dan ook wel wat vorig seizoen de kracht van Manchester City was.



"We waren consistent. Natuurlijk verloren we punten, dat gebeurt. Maar daarna stonden we er altijd, dat was echt opmerkelijk. Daar hecht ik ook veel waarde aan. Een beker of de Champions League winnen, dan moet je zes of zeven wedstrijden goed zijn. Maar in de Premier League moet het om de drie dagen gebeuren. Dat is waarom ik deze prijs het meest waardeer."