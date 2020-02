Guardiola: "Dan is er iets mis bij Real Madrid, want het is een topspeler"

Het eerste seizoen van Eden Hazard bij Real Madrid is nog geen doorslaand succes, mede door de nodige blessures bij de Belgische vleugelaanvaller.

De aanwinst van honderd miljoen euro wordt hierdoor regelmatig kritisch benaderd, maar volgens Josep Guardiola ligt de oorzaak van het stroeve eerste jaar van Hazard in Spanje toch echt bij de Koninklijke.

"Als Hazard niet naar behoren presteert, dan moet er iets mis zijn bij Real, want het is echt een geweldige speler", concludeert Guardiola in een interview op het YouTube-kanaal van 'DjMaRiiO'.

"Het is geen speler van topklasse, hij zit daar nog een niveau boven. Wat we allemaal niet hebben gezien in Engeland. (bij , red.)...Hazard is echt van wereldklasse."

De manager van snapt wel waarom de van Chelsea overgekomen aanvaller bij Real nog moet wennen. "De hele wereld weet dat je door een aanpassingsperiode gaat."

Guardiola, sinds 2016 werkzaam bij Manchester City, mist soms de topduels tussen zijn voormalige werkgever en eeuwige rivaal Real. "Een klein beetje wel, ja", geeft de coach van the Citizens toe.

"Elk jaar weer was het de wedstrijd van de eeuw." Guardiola ziet wat dat betreft grote verschillen tussen Spanje en Engeland. "Hier gaat het er heel anders aan toe. Met name de benadering van de media hier is totaal verschillend."

De Spaanse oefenmeester staat met Manchester City in de achtste finale van de tegenover Real.

Zinédine Zidane is nog steeds overtuigd van de kwaliteiten van Hazard, die vanwege een voetblessure in 2020 niet niet heeft gespeeld voor Real. Ook het bekerduel met van donderdagavond komt te vroeg voor de flankspeler in Spaanse dienst.

"We zijn blij met de aanwezigheid van Hazard", liet de trainer van Real woensdag optekenen in de Spaanse media. "Hij heeft met een nare blessure te kampen, maar met het verstrijken van de tijd gaat het steeds beter."

"Nogmaals, we zijn blij met Eden en zullen zijn kwaliteiten ten volle benutten in de vele jaren dat hij hier nog is. De Madridistas (supporters van Real, red.) zijn ook erg gelukkig met hem."